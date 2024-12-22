阿Mo帖文未提女友So Ching惹揣測 李盛林牧師親自回應 (13:44)

男團MIRROR演唱會事故至今逾兩年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）積極治療，而Mo爸李盛林牧師每周都發代禱信交代兒子治療進度。阿Mo早前（18日）在社交平台分享與父親的合照，以英文表示父親「可能是唯一一個如此愛我，並真正關心我每一天每一絲毫進步的人」，感激父親在他出事後一直以來的照顧。豈料，阿Mo因沒提及女友蘇芷晴（So Ching）而惹起分手疑雲。李盛林牧師昨晚冬至（21日）發出第126封代禱信，透露阿Mo的近况，同時回應就兒子社交網帖文引來的揣測。他說︰「上週阿MO在IG的表達，是指我對他每一絲毫的進展了解深刻而感謝。這是因為我每天都在病房和醫院觀察、與他和醫護溝通。這也是每一個當父母樂意盡上自己的本分和責任，能在兒子有需要時能做多少就多少，這也可以說是親情的一種表達和體驗吧﹗」

李盛林牧師在信中回憶事發初期，阿Mo從紅館到伊利沙伯醫院的急症，到手術枱，再到重症加護病房，這段經歷不僅對兒子身體造成巨大的衝擊和創傷，也考驗他們信仰的根植於神的生命力延伸到哪裡，能否吸取足夠的生命力，支撐着這當時似是叫人無望的、「受了重創的身體」，他們一家人的人生也從此被改寫。他說︰「從重症加護病房轉到腦外科加護病房之後，阿Mo就請他的女友在白板上寫了這一節聖經來提醒自己。面對這看似『無望治癒的創傷』時，唯有植根於神的生命力，才能有力量面對要走的前路。」他又說︰「阿Mo在受創的頭一個月，就像嚴冬給人的感覺是寂靜、冰冷和沒有生機，一切都好像是靜止下來。這樣的經歷是很明顯卻很嚇人的，甚麼感覺和行動也沒有了。原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現。」

李盛林牧師表示阿Mo等了兩年，終於等到脊椎神經創新治療。他說︰「阿Mo在過去嚴冬的兩年是休養生息，最終藉細胞治療局部的感覺先回來（從脊椎神經C4 開始漸漸往下）。感覺神經的恢復往往會早於運動神經。若按照這樣的進程，盼望運動神經在『刺激器』的帶動下，可以被強化而最終可以自主。另一方面，在這星期的針灸，發覺比上星期手腳神經感覺及反應都有增加，特別是左腳和右手。在微電刺激下神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動在治療中的參與也可以增強，負重的能力也加多了一點點，例如右手在滑輪桌上的活動現增加至13磅的負重。」

他希望兒子的感覺神經能夠繼續強化，在即將進入新一輪的治療中，更有明顯的反應；同時盼望他們能繼續與阿Mo一直堅持不放棄。李盛林牧師說︰「既然已上了這『馬拉松賽道』，就堅持到底，盡力走到終點。」

（即時娛樂）