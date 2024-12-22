阿正拍《得寵先生》跟獸醫上堂 幕後爆搶救20犬戲內幕 (15:19)

黃正宜（阿正）在電影《得寵先生》中飾演獸醫診所護士，是女主角盧慧敏（Amy）的閨密。阿正特別在拍攝前跟獸醫上堂，學習做手術和急救的知識、動作和專業用語。（大會提供）

黃正宜（阿正）在電影《得寵先生》中飾演獸醫診所護士，是女主角盧慧敏（Amy）的閨密。阿正特別在拍攝前跟獸醫上堂，學習做手術和急救的知識、動作和專業用語。她說︰「我飾演獸醫診所護士，團隊做咗好多資料蒐集，仲安排我去見真正獸醫，去學習，好欣賞佢哋做呢啲前期準備。原來佢哋喺6、7年前已經有呢個諗法，佢哋嘅堅毅和有心嘅程度，我真心好欣賞，因為拍動物嘅戲實在太難！」

其中一幕最令阿正印象深刻，是她與Amy上山餵流浪狗，她回憶︰「嗰場戲好壯觀，Amy行落山，然後有10幾隻狗跟住佢。」Amy憶述這場戲時亦十分興奮：「首先工作人員移師所有狗上山頂，導演嗌action就全部衝落山。」阿正爆料：「其中有一隻狗狗好有性格，個個跑晒上山，佢就係唔肯跑，堅持留喺涼亭。同狗仔拍戲有一種不穩定性，佢哋唔會識連戲，每一take都要自己執生，諗辦法𧨾佢哋。如果可以透過呢部電影，令更多人認知流浪狗面對嘅問題，我覺得係一個好有意義嘅參與。」

身為動物義工Amy的閨密，經常幫手照顧流浪狗，其中一幕她們拉着手推車，運送裝了狗狗的鐵籠行上崎嶇的山路小徑，非常吃力，但2人有說有笑，戲內戲外都很有愛。阿正表示︰「喺戲中作為Amy好朋友，佢不顧一切咁為流浪狗，我就比較理性。拍攝時我哋好多即興發揮，我哋好夾，感覺好似識咗好耐嘅好朋友。」

《得寵先生》戲中有場泥灘救狗狗的戲，逾20隻真狗狗同時躺在草地上扮嘔吐、扮抽搐和扮死，嘔吐物全部都是狗狗可進食的食物，非常安全。來自My Dog Fits的犬隻訓練及動作指導師Garrick Sir，非常感謝狗狗和牠們的狗主配合和投入，由邀請狗演員、練習到拍攝，花了接近半年時間。他說：「主要分3個階段，首先搵適合嘅狗狗，然後每星期一次課堂，再根據每隻狗狗嘅進度，慢慢提升扮死嘅能力，第2階段係狗主與狗狗在家練習。」

由於拍攝需要同時20隻狗乖乖躺在草地上不能動，所以單獨完成動作後，增加狗隻數量和環境變化，以提升狗狗的能力。他說：「有幾隻狗狗瞓低，我再帶其他狗狗喺隔籬、或者有人行嚟行去提升誘惑，令狗狗習慣即使身邊有誘惑都繼續扮死。」最後就帶狗狗到拍攝地點相近的地方練習，氣味和環境盡量模仿拍攝現場，讓牠們適應。

正式拍攝當日，刻意選在黃昏時候，他說：「盡量提供一個無咁熱、舒適嘅環境畀狗狗。首先拍咗全部狗狗瞓低嘅全景，然後逐隻拍近鏡。等埋位嘅時候，工作人員一對一照顧狗狗和主人，在充足食物、飲用水嘅環境下享受拍攝。」大功告成，他表示狗主們好開心，他說：「成個拍攝過程冇狗或狗主中暑！雖然拍出嚟只有幾秒，但佢哋都好滿足，因為佢哋好享受同狗狗一齊成長和學習嘅過程。」

（即時娛樂）