告五人巡唱香港站 被觀眾熱情感動 首唱跟古巨基合作廣東歌 (16:05)

到《愛人錯過》時，犬青帶動大家：「都站起來一起唱！」全場馬上站立開心跟著他們又跳又唱，氣氛熱烈。（大會提供）

台灣樂團告五人在昨天（21日）冬至假亞博Arena，舉行「宇宙的有趣」香港站世界巡迴演出。走遍大江南北﹑日本﹑歐美﹑東南亞等地方，「宇宙的有趣」第一次來港演出，也是世界巡迴最終站，對他們來說，昨晚意義非凡。

香港歌迷也沒讓他們失望，演唱會從頭大合唱到尾，感人、有趣和熱鬧場面，令告五人動容，沒想到香港歌迷這麼熱情，來到最後再見，隊長道謝時也閃著淚光 。

告五人一口氣唱了《醜人多作怪》﹑《WEWE》﹑《愛人錯過》等歌曲開場，然後再跟觀眾打招呼：「大家好，我們是告五人！你們終於見面了，終於來到香港開演唱會！」到《愛人錯過》時，犬青帶動大家：「都站起來一起唱！」全場馬上站立開心跟著他們又跳又唱，氣氛熱烈。

到第2部分，告五人唱出《帶我去找夜生活》和《法蘭西多士》等歌曲時，告五人移到舞台最前方，犬青及雲安，更是High爆走落台跟觀眾近距離接觸，犬青爬上鐵欄上面唱，雲安就去跟大家打招呼及握手。

來到香港，他們也準備了廣東歌，第3部分，他們坐著告五人可愛戰車出來，雲安用廣東和國語跟大家說 : 「第一次來香港開演唱會，大家開唔開心呀？」然後犬青笑道: 「你有沒有多一點（廣東話）？」雲安就笑稱：「沒有了，再多一點就是髒話了。」犬青說：「學一個新的語言，要敢講，我們不止敢講喔！我們還敢唱！上次來宣傳，很多人問我們會不會唱粵語歌？」雲青說：「對，我們很認真，從張國榮哥哥的《追》開始練，Eason（陳奕迅）的《陀飛輪》﹑梅艷芳《烈焰紅唇》...」

觀眾歡呼四起，雲青再說：「《陀飛輪》太難啦，好難呀。國榮哥哥的歌，太有層次，我們唱不出味道，最後我們人生出現了一位，第一次跟我們說，我來當你們粵語老師！古巨基老師！我們合作了一首新的廣東歌《成長的錯》唱給大家聽，你們有錄影的，都幫我傳給古Sir看，你們記得要說我們唱得很標準，別丟老師的臉。

本來想邀請他來當嘉賓，可是他有工作在身沒辦法。粵語真的很美，我們迫不及待唱這首歌，為了學及錄音，我們待在錄音室10個小時才完成，謝謝香港，我們把這個聖誕禮物送大家！」然後用廣東話唱了一小段《成長的錯》，令觀眾拍爛手掌，並深深感受到他們的誠意。

來到安歌部分，告五人被觀眾熱情感動，隊長哲謙跟觀眾講話時，因太感動險哭出來，雲安及犬青馬上安慰，哲謙哽咽表示：「我們會繼續努力做好音樂，你們都是我們的家人。」

（即時娛樂）