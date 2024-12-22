前無綫小花王虹茵結婚 朱智賢暴肥12磅見證好友出嫁 (16:35)

曾主持《#後生仔傾吓偈》的前無綫藝人兼前女子藝術體操運動員王虹茵（Sharlene），今天（22日）與相戀7年的圈外男友王建皓（Pat）結婚，一對新人在尖沙嘴某酒店舉行婚禮。曾合作劇集《黃金萬両》的朱智賢、王菲任姊妹團，好友如馮盈盈、鄭衍鋒、伍樂怡、黃美棋等現身到賀，馮盈盈及前緋聞男友鄭衍鋒合照時一臉尷尬。

王虹茵與王建皓宣讀結婚誓辭時感動落淚，她表示蹺着父親的手進入婚禮會場時最感動︰「爸爸是很惡的嚴父，我小時候不喜歡他，長大後才察覺他成就了今天的我，幸好有他﹗」王虹茵又表示丈夫從前很愛玩，因此沒想過會跟他一生一世，但兩人一步步走過來，在適合的時間結婚。她透露與丈夫計劃1、2年後生小朋友，目前先享受二人世界，稍後會去泰國旅行。王虹茵婚後將繼續幕前工作，稍後會拍攝港台節目。她打算完成手上工作後，與丈夫去歐洲度蜜月。

朱智賢上月宣布與謝東閔分手後暴肥12磅，為免今天搶新娘鏡而刻意不收身。她否認因情傷暴食致肥︰「我只是年紀大而發福，沒做運動又瘋狂吃宵夜。我一向吃很多，會檢討和反省。謝東閔也愛吃，所以也有發福。」朱智賢拒透露分手原因，希望低調處理，只強調不涉及第三者。她表示與謝東閔仍維持友好關係，感覺似家人，分開後仍有聯絡。她對迎接新戀情抱隨緣態度，但笑言要先減肥。

王菲與男友張子丰感情穩定，她被問到今天會否順道取經時說︰「沒有想，我未有計劃，但也幻想過將來舉行戶外婚禮。」

（即時娛樂）