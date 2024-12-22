奔跑吧｜蕭正楠展示油膩表情天花板 孖朱敏瀚上演娛圈版「難兄難弟」 (16:57)

無綫新劇《奔跑吧﹗勇敢的女人們》（以下簡稱《奔跑吧》），將接棒《異空感應》，由12月30日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，是一套充斥新鮮面孔及新鮮演員配搭的喜劇式狂想曲，既有意想不到的笑料，亦有笑中有淚的反思。

《奔跑吧》主題圍繞娛樂圈百態及網絡生態、以輕鬆不失認真的手法，探討各種「真的假不了，假的真不了」的貼身議題。

圈中人丁仲堯（蕭正楠飾）與林采琳（吳若希飾）因一次意外結成夫婦，誕下一子一女；由於采琳與丁丁結婚時，是圈中當紅女星，婚後急流勇退為當時仍是浮浮沉沉的丁丁做其背後女人，故一直被外界視為女尊男卑；但憑藉丁丁一再努力、及在經理人兼軍師禾平（朱敏瀚飾）幫助下，搖身一變成為城中馳名「愛妻號」，風生水起的丁丁，開始自己工作室，表面看是人生勝利組，私下卻過著千瘡百孔的人生，更要周旋於太太及當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間，3人最終因為一個蒸餾水廣告，令關係愈鬧愈僵。

接連2年在台慶劇中擔正的蕭正楠，今年再下一城，除在今年台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角贏盡關注，成為今年最佳男配熱門之一外，更即將榮升人父邁向人生新階段。為配合劇中「愛妻號」人設，阿蕭密集式展示油膩表情天花板，更大騷3款不同特色手勢展示自己愛妻的決心。

談到阿蕭拍喜劇，很多網民都會馬上聯想到他的最佳拍檔曹永廉，這次伙拍阿蕭兄弟檔的、是全新組合的朱敏瀚。之前在《痞子英雄》中已展現「木面搞笑」實力的朱仔，在這套近乎全員搞怪的劇集中，負責飾演絕不搞笑、且一本正經搞事業的正男，與其他所有角色形成強烈對比的同時，亦令他成功突圍而出。

（即時娛樂）