久別重逢｜陳卓賢許恩怡謝票 分享戲中難忘場口 (17:19)

電影《久別重逢》導演梁禮彥，今天（22日）聯同許恩怡與陳卓賢（Ian）現身戲院謝票，但未有安排接受傳媒訪問。

戲院場外擠滿半百Hellosss（Ian粉絲暱稱）等候偶像，而Ian亮相的影院亦見爆滿，3人待影片播完才進場，觀眾見Ian即興奮歡呼。梁禮彥分享影片想表達信息是，大家除了尋到心愛的人，繼續相信愛情，最重要也可以拾回自己。

Ian形容片中所飾演角色「年輕版蘇昇華」性格內斂，外人難了解他的內心世界。提到拍攝其中一幕鏡頭，Ian在沙灘遇上「成熟版蘇昇華」的鄭伊健，當時要演繹見到將來的自己，要表現出有奇怪又熟悉及親切感覺，令他很難忘。

司儀問Ian如果真的見到自己將來會如何？他笑笑口答：「我會握手，講句『辛苦晒！』﹑『畀心機！』」為投入演繹「蘇昇華」的內心變化，Ian曾經考慮加入自己方法去突顯角色特質，例如做喊戲的表現，後來覺得其實在平凡之中，用自然態度演出反而更貼近角色，與導演商討後就在戲中呈現出來。

許恩怡分享比較難忘其中一幕戲，是Ian即興彈琴，拍攝前沒有預先設定太多，但他彈奏的旋律，卻很準確配合到當時感覺，大讚Ian厲害。另外，被問到與鄭伊健合作感覺，許恩怡稱呼對方是大前輩，但沒有偶像包袱，她說：「他好善良、好開懷，有他在場令劇組變得輕鬆。鏡頭外伊健經常找人傾偈，跳來跳去，到正式埋位拍攝，他隨即能進入狀態，可能他見我好緊張，特別與我玩來緩和情緒。」

（即時娛樂）