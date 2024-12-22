焚城｜Locker拒評舊愛吳家忻「分」訊 ：唔想打擾佢 (18:11)

談到前度吳家忻承認跟富三代馬桂烽分手，Locker說：「我看到報道，但已經很久沒聯絡，不想打擾對方，我現在的身分亦不便評論。」（鍾偉茵攝）

《焚城》演員王丹妮、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、王菀之、黃德斌、林家熙（Locker）、梁仲恆、黄愷傑及導演潘耀明，今天（22日）與逾200粉絲坐渡輪遊維港預祝聖誕。

阿Dee與Jeffrey提到聖誕期間會出席公開活動，與粉絲共度佳節，Locker則稱已邀女友邱彥筒（Marf）、Jeffrey和阿Dee開聖誕派對。問到會否趁機介紹女仔給阿Dee認識？阿Dee即笑說：「我有大批女朋友，反而最希望Jeffrey與Locker幫忙宣傳ERROR明年1月舉行的演唱會，我都會邀請他們睇騷作報答。」

Locker對於女友Marf明年登上啟德體育園主場館舞台，擔任英國搖滾樂團Coldplay演唱會暖場嘉賓，Locker表示替女友高興，又爆女友知道消息後很激動：「超級恭喜她，我都好欣賞她的舞台表現，相信她一定做得好好，我都想捧場，但不知如何撲飛，打算到時變身工作人員，幫她攞水樽跟住入場。」

談到前度吳家忻承認跟富三代馬桂烽分手，他說：「我看到報道，但已經很久沒聯絡，不想打擾對方，我現在的身分亦不便評論。」

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（即時娛樂）