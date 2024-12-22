焚城｜王丹妮向好友廖子妤催婚 自揭胃炎狂嘔兼吐血絲 (18:31)

電影《焚城》演員王丹妮、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、王菀之、黃德斌、林家熙（Locker）、梁仲恆、黄愷傑及導演潘耀明，今天（22日）與逾200粉絲坐渡輪遊維港預祝聖誕。期間一班演員走上甲板，呼籲市民入場支持電影，又跟粉絲唱聖誕歌報佳音和大合照，並玩交換禮物遊戲。

暈船浪的Fish全程死頂，怕服用止暈浪丸會有強烈睡意，她說：「派對氣氛很開心，幫我分散注意力，希望電影票房繼續升。」王丹妮冀電影繼續做好成績，帶挈下次遊飛機河，又提到電影公司近日發布角色中輻射妝容，增添教育意義。

近2年體弱多病的Fish表示，身體已慢慢康復，除了已戒酒、凍飲及煎炸食物，早前又趁回馬來西亞參加妹妹婚宴，順道放大假休息，她笑説：「可能我之前有點思鄉，都影響病情，回老家可以做公主、做女，兩個妹嫁出後，媽媽集中力全放我身上。（有沒有被催婚？）在妹妹婚宴上，個個都催我。」

王丹妮趁機向Fish催婚，又稱要跟她一起學養生，因日前胃炎狂嘔吐，更吐出血絲，要入院打針止嘔，她說：「做藝人飲食不定時，容易出現腸胃問題，之前Fish患病，我教她食益生菌、煲湯給她飲，現場我要反問她看什麼中醫，想調理身體。」

王菀之已為明年2月紅館演唱會展開減肥收身行動，目標減10Kg，她笑言：「做冬又吃多了，減肥計劃要重頭開始，聖誕我會放生火雞，以素食當聖誕大餐。」她即場向黃德斌請教收身秘密，德斌竟說：「誰說開騷一定要瘦？我不建議在短時間內減多磅，但我之前做舞台劇，壓力好大，都自動瘦了10磅。」

（即時娛樂）