Me&互贈自製聖誕卡 難忘派對抽獎中伏 黃淑蔓獲贈嬰兒補藥 (12:57)

女團Me&的黃淑蔓（Feanna）與連家穎（Vian）最近化身聖誕精靈，推出充滿節日氣氛的跳唱作品《Me& My Christmas Town》。佳節將至，她們為對方親手製作獨一無二的愛心聖誕卡，Feanna花盡心思設計，Vian寫下滿滿深情說話t！雖然Vian謙稱「畫功零蛋」，但她畫了Feanna最愛的卡通人物和情話，成功打動她和全場工作人員，勝出臨時舉行的「Me&第一屆聖誕卡設計大賽」！

每年聖誕節Me&都會和朋友開party，最難忘是抽到「伏」禮物，Feanna表示最離譜是嬰兒保健藥物，全場爆笑，她笑說：「每年我都會將屋企唔等使嘅嘢儲埋，留喺聖誕party抽獎，交換禮物，送晒出去。我唔明啲人點解要專登去買一件伏禮物去抽獎？因為我全屋都係。」

Vian憶述最爆笑一次抽禮物經歷：「大家都對最大嗰份禮物虎視眈眈，結果我好好彩咁抽中咗，我一層一層咁樣撕開啲報紙，原來係個西瓜！」Feanna安慰她說：「西瓜好過冇，至少可以食，我欣賞所有送食物嘅朋友。」Vian：「咁又係，起碼有得食！不過聖誕節冬天食西瓜，就真係幾搞笑特別嘅體驗。」

問到最想去哪慶祝聖誕？她們異口同聲「芬蘭」，Vian：「我哋都係浪漫因子爆棚和好重儀式感嘅人，亦好鍾意聖誕節，芬蘭嘅聖誕老人村係我哋夢寐以求嘅地方。」Feanna又說：「我覺得Vian好似《胡桃夾子》裏面跳芭蕾舞嗰個女仔，因為佢身材好好，我經常貪圖佢嘅身材，佢着粉紅色真係好靚，好似教完小朋友上芭蕾舞堂嘅老師。而且跳舞好叻，所以我好想聖誕節見到佢喺個台上面跳舞。」

（即時娛樂）