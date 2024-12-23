《中年3》32強誕生 前組合Square趙浚承獲5燈晉級 被批欠自信心 (13:36)

《中年好聲音3》昨晚（22日）播出香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰最終回，本集有13位選手登場，對戰歌單如下：莫健發《逝去的愛》VS曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》VS李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》VS陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》VS李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》VS馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》VS何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。

當中除了「翻版沈震軒」李創偉跳唱快歌贏盡歡呼聲，前男子組合Square成員趙浚承，獻唱《突然想愛你》表現耀眼勇奪5燈，直接晉級。評審周國豐評論時讚他既有外形又有實力唱功，唯獨欠缺自信心：「硬係爭啲信心，希望你可以喺舞台上建立你個信心，你外形好、唱功有番咁上下，要相信自己。」肥媽亦讚他對音樂有一份執著和熱愛，讓大家聽得投入。

最後出場的「女女PK組合」善玥澄VS何平秋，戰况同樣激烈，皆因何平秋在《中年好聲音3之決戰新馬》獲得全場最高分87分超班成績！

首先出場的是3燈（盲選燈數）選手善玥澄，獻唱《我真的受傷了》表現不俗獲4燈好成績，雖然肥媽指音準「爭啲」，但仍獲讚「靚聲」聽得舒服，當中張佳添激讚：「好似按摩緊我耳仔咁，好舒服！」周國豐亦讚善玥澄唱出王菀之於陰天裏創作歌曲的情緒：「我覺得你個mood好正，不過你音準係影響咗成隻歌嘅美感，如果改善埋呢樣就完全work到。」

同為3燈（盲選燈數）選手的何平秋則以《不讓我的眼淚陪我過夜》挑戰，演出同樣大獲好評勇奪4燈，客席評審布志綸（Alan）直言：「我今次嚟《中年好聲音》就係想聽呢啲嘢，好難唔畀分你。」張佳添看好何平秋會成為「中3李佳」：「我曾經講過你可能係《中3》嘅李佳，表演唔錯，睇到你嘅實力。今次好痛苦，foul邊個都好心噏！」最終善玥澄與何平秋同獲4燈，最終評審何平秋險勝，成為第29位晉級選手。

雖然原定晉級至下一回的名額只有30個，但由於表現優秀的選手實在太多，經評審退庭商議後，一致裁定讓3位選手「復活」，包括同樣獲得4燈佳績的楊炳德、羅逸軒和善玥澄，最終順利誕生32強。

（即時娛樂）