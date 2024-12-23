「大表姜」新劇爭女 姜濤盼跟Stanley演BL劇 自評距離好演員仍差一截 (14:31)

姜濤自評今次拍劇，已比以前思考多、付出多，但表現未算合格，距離好演員標準仍差一截。（鍾偉茵攝）

姜濤與邱士縉（Stanley）合演的劇集《無用的謊言》，改編自同名韓劇，Stanley表示開拍前曾參考原著，希望避開相同演繹，創出新角度。姜濤則擔心看過原著後，潛意識影響演出有抄襲情况，他主要跟劇本去演繹：「這個角色跟我有很多相似地方，經常戴帽和戴口罩出街，當然原因不一樣，他要躲藏一些人，而且發生了一些事。拍攝時，我靠對眼去演戲，不知大家收不收貨呢？我已盡量投入。」

Stanley與姜濤劇中是情敵關係，2人爭奪葛綽瑤（Yoyo）芳心，但對手戲不多，姜濤笑言在爭女方面，只能在戲劇世界裏，才能鬥贏Stanley，Stanley即笑說：「現實中，我們未曾爭過女仔，大家應該喜歡不同類型女生。」姜濤續說：「但若要跟Stanley爭，我一定輸啦！」講到擇偶條件，姜濤表示最緊要合眼緣，但很難講出偏愛哪類型。

問到能否接受情人講大話？他說：「怎可能一些大話都不講？我覺得每個人總會試過講大話，只要是善意謊言，不傷害別人為前提。」他自爆小時候曾對媽媽講大話：「我初中時都試過逃學，跟幾個同學一齊去了海洋公園玩，我不鼓勵學生們這樣做。」

姜濤與Yoyo繼劇集《季前賽》再合體演情侶，他指今次的談情戲較上次多，但親熱程度有限：「公司給我標準較高，在親密戲捉得好緊，沒有大家想像中親密。」姜濤指Stanley將男士身形標準拉高，自己未有本事之前，不敢除衫，他笑說：「我能騷都想騷，誰不想好似Stanley這麼弗？MIRROR演唱會只有他才敢除衫騷肌。」Stanley謙稱操肌是為勢所逼，又指姜濤身形都有料，不用羨慕別人：「他入面都好勁，似The Rock好大嚿。」

姜濤自評今次拍劇，已比以前思考多、付出多，但表現未算合格，距離好演員標準仍差一截：「我有演過戲，但經驗不多，未敢稱自己是演員，做演員是個很深的學問，可以話難，可以話易。好似今次角色跟我本人有點似，好易讓人覺得戲裏的我是做自己，姜濤做歌手身分太久，潛意識想搣甩包袱都未必得，但相信有多些演戲機會，演技會愈來愈好。」

Stanley期待下次跟姜濤合作時，對方能跳出他的個人形象下演戲：「好多時不是姜濤有包袱，可能是公司和大眾畀他既定形象和包袱，好似他演一個人設相近的角色，行步路都令人覺得他做自己，其實他對戲劇的思想和認知不止於此。」姜濤提議跟Stanley合演BL劇，任何尺度、拍咀嘴戲都敢於嘗試，Stanley擔心效果不好看，但可先看劇本再決定。

（即時娛樂）