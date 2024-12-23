MC預告與黃百鳴有機會合唱《記憶棉》 拍片幫洪嘉豪叱咤拉票 (15:41)

MC張天賦、陳欣妍與監製黃百鳴，昨晚（22日）出席電影《誤判》謝票。黃百鳴形容戲中有俊男與美女配搭演出，又欣賞MC連場動作戲打得激烈。MC透露為應付武打場面，事前秘密練習，為配合戲中警察角色刻意去照「太陽燈」數日，想曬出較黝黑膚色，令外表看來穩重，影相時他擺出拳Chok甫士兼凌厲眼神。

黃百鳴早前翻唱MC《記憶棉》的短片成為網上熱話，2人出動謝票卻未有同台合唱。為谷新片票房，MC預告與黃百鳴有機會合唱：「如果票房好，當然想拍《誤判2》啦！至於幾時合唱《記憶棉》？或者留待在老闆網上頻道神秘出現。」

黃百鳴未有預計票房成績，希望靠觀眾口碑來造勢宣傳，電影在內地放映優先場，已有逾1.2億元票房，成績不錯。黃百鳴表示之前曾到上海和北京宣傳，現在集中在香港，MC因準備開騷，謝票活動要再度期；導演甄子丹則在內地宣傳該戲。談到戲中打鬥連場，MC遺憾未有機會與甄子丹對打，但感激前輩引導和鼓勵，亦開心獲觀眾收貨。

提到洪嘉豪《黑玻璃》入圍《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲》最後5強，而他的《小心碰頭》未能殺入5強，但MC替好友開心，更自發拍短片為對方拉票，他說：「雖然我們對爭獎都抱佛系心態，不過作為朋友亦是樂迷，是應該幫手呼籲拉票。贏獎怎報答我？當然要在台上喊足3分鐘，感動流涕那種，就是對我和樂迷最好的回應。」

（即時娛樂）