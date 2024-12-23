網劇《選美兄弟班》反應理想 王梓軒亮相韓國音樂節目跳唱主題曲 (17:18)

英語微短網劇《選美兄弟班》播出2星期以來，反應熱烈，截止前天（21日），劇集的總觀看次數衝破350萬！製作人、男主角兼主題曲《Low Key》唱作人王梓軒，同樣受到關注，日前他受到韓國MBC電視台的音樂直播節目《Show！Music Core》邀請，在節目上首次獻唱《Low Key》，成為首個演出該節目的香港個人歌手，他的跳唱表演獲網民及樂迷激讚。

王梓軒說：「劇集反應比我想像中好，真係好鼓舞，亦多謝大家肯接受新嘗試。我哋會繼續做多啲宣傳，希望可以讓更多人欣賞到《選美兄弟班》呢個勵志故事。今次呢個垂直拍攝嘅格式，對我哋嚟講都係新挑戰，而且決定唔喺傳統串流平台播放，而通過各大社交平台免費播出，托賴得到大家支持。」

王梓軒表示網劇收到的反應很直接：「我覺得好有效率，好容易睇到觀眾有冇共鳴，我哋亦都可以即時作出調整，甚至加啲新嘢落去，成件事都好即時。今次同外國嘅演藝圈朋友傾開，佢哋會覺得咁樣好辛苦，因為我哋拍攝嘅時間，基本上就好似以前拍『七日鮮』咁，一個禮拜拍超過60分鐘內容。好彩我哋喺香港訓練有素，都習慣呢個節奏。由一個小小嘅概念可以上到咁大嘅舞台，整個團隊都付出咗好多，又要喺好短時間內調整，真係好多謝佢哋。」

令王梓軒最感動的是劇集受到各地傳媒關注：「套劇未播晒時，我哋收到有日本、馬來西亞電視台有興趣取得播放權，我哋都好開心，之後收到MBC電視台邀請我上佢哋嘅音樂節目，演唱劇中主題曲《Low Key》，成為全球首演舞台，我覺得成件事好夢幻，我非常感恩。」

王梓軒透露今次準備時間只有10天，他說：「由確定此次嘅演出，到站上舞台，只有短短10日，我未試過喺韓國表演，一邊做劇集後期一邊練歌，好多謝MBC有呢個胸襟去支持一啲英文歌，仲要係一個未上過佢哋個台嘅歌手，好感恩有咁嘅機會，都唔理有幾多時間，用盡全力做咗先！」

為了製作劇集，王梓軒已有數個月未回港，他表示聖誕節終於可以返屋企：「好掛住屋企人，會返嚟幾日。不過，1月1我要去美國，因為有新嘅電影Project喺嗰邊做緊，到時應該會寫好個劇本，之後就要為個劇寫歌。」

（即時娛樂）