王君馨佗B出席「詩歌頒獎禮」 衛詩2025年重返樂壇 (17:48)

新城知訊台自今年3月推出《詩歌有Guide》及成立香港基督教詩歌榜，由漢陽擔任節目主持，邀請嘉賓及藝人在節目中分享見證，每周公布上榜詩歌，藉以鼓勵不同音樂團隊創作更多具質素廣東話詩歌，讓詩歌融入生活。

為表揚在過去1年創作者的努力及成績，第一屆《詩歌有Guide詩歌頒獎禮2024》，昨天（22日）圓滿舉行，成為首個主流媒體創辦基督教詩歌頒獎禮。

頒獎禮十分成功，場內場外都非常熱鬧，出席嘉賓包括新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉及眾高層，出席歌手包括近年傳福音的衛詩（Jill）、將榮升母親的王君馨、龔柯允、DJ SimonGirl，頒獎禮由漢陽及羅沛琪擔任司儀。

月前成為人妻的羅沛琪（Pinky），見到懷胎5個月的王君馨，馬上恭喜對方，王君馨隨即摸摸Pinky肚皮，祝福她早日佗B。

王君馨穿上平底短靴演出，演唱時亦只跟隨音樂拍子原地扭動身體，小心呵護腹中BB。王君馨欣賞新城廣播成為首個主流媒體創辦詩歌頒獎禮，希望繼續每年舉辦。她摸肚說：「頭先BB都有份表演，Feel到BB好平靜咁聽大家唱詩歌，相信一定是好平靜BB。」

去年曾到不同地方傳福音的衛詩，表示2025年重返樂壇，明年4月先跟家姐衛蘭內地巡演。衛詩久未有在香港公開演唱，感覺好溫暖。龔柯允表示昨日的演出是神蹟，事緣她推出詩歌《Light》時，打算有詩歌頒獎禮才派台，想不到年底就收到邀請出席詩歌頒獎禮。

在頒奬禮中，Johnny Yim作曲的《救贖的聲音》大碟，榮獲「年度大碟獎」，他感謝馬浚偉及新城廣播創辦詩歌頒獎禮。

（即時娛樂）