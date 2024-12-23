異空感應｜陳曉華對台慶頒獎禮4個獎有野心 阮浩棕自詡歌喉不錯 (18:32)

阮浩棕靚仔又憑劇中角色入屋，他對獎項是平常心。（鍾一虹攝）

陳曉華自認對4個獎項「馬來西亞最喜愛女主角」、「最佳女配角」 、「飛躍進步女藝員」以及「最佳衣著」都有野心。（鍾一虹攝）

陳曉華和阮浩棕曾自薦唱劇集歌曲，但最後失敗收場。（鍾一虹攝）

陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、文雪兒今天（23日）到荃灣出席劇集《異空感應》宣傳活動，即場為《萬千星輝頒獎典禮》獎項拉票，文雪兒代缺席活動的「飛躍進步女藝員」候選人羅毓儀拉票說：「我睇住佢入行，唔投佢唔知投邊個？」陳曉華舉手求票：「我都有份角逐女飛躍，可唔可以投埋我？」

到孟希璘為缺席的「飛躍進步男藝員」候選者林正峰拉票時，陳曉華立即代阮浩棕造勢：「除咗投林正峰，仲可以投阮浩棕。」陳曉華更首度在港獻Sing，演繹由詹天文主唱的片尾曲《消失的你》，雖然她有點緊張，但反應不錯。

阮浩棕受訪時指禮尚往來，力撐陳曉華：「佢無論做乜都係最好嘅。」陳曉華指片尾曲很難唱，沒有甩拍子已算表現不錯：「我近半月喺深圳拍劇，只有半日時間練歌，已趁練歌時錄製自己演繹版本，稍後會喺網上分享。」

阮浩棕自詡歌藝不錯，早前應《歡樂滿東華》監製邀請，與張馳豪合唱莫文蔚歌曲，都有點迴響。問2人為何不自薦主唱劇集歌？原來他們自薦失敗，陳曉華說：「我已經食2次檸檬，落選2部劇歌機會，我同阮浩棕拍劇期間自薦，監製話已經錄好劇歌，原來輸經驗，下次開劇拜神就要自薦。」

對於文雪兒看好羅毓儀撼贏陳曉華得女飛躍，陳曉華笑言不尷尬：「每人可投3票，大家可以2個都支持，我最近忙拍劇，好珍惜拉票機會。」阮浩棕表示會跟陳曉華互投，問到最想奪得哪個獎？他說：「會抱平常心，但內心都渴望有獎項認同。」

陳曉華自認對4個獎項「馬來西亞最喜愛女主角」、「最佳女配角」 、「飛躍進步女藝員」以及「最佳衣著」都有野心，又笑說：「我已準備好晚裝，性感、仙氣又特別嘅，衣著獎我曾攞過，所以好有心得。」

（即時娛樂）