陳柏宇明年2月會展開騷 預告有驚喜 承諾向叱咤男金進發 (20:41)

陳柏宇（Jason）相隔2年再開騷，將於明年2月15及16日，假會展舉行一連兩場《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》。向來不擅長跳舞的他預告有驚喜：「應公司要求，今次開騷其中有環節我會『有鋪排地郁動』，請大家不要期望是實在的跳唱。好像2018年那次演唱會，都試過跳舞，雖然不是出色，但也不是太差。今次主要希望借少少動作，帶動演唱會熱鬧氣氛，加上一班舞蹈員配合營造舞台效果。」

Jason指演唱會最大挑戰是獻唱自己從未演繹過的歌曲，最令人意外的是出名口水多的他，竟然擔心要上台分享，他說：「台下我可以當吹水傾偈，上到台就不知說什麼。自知說話向來又長又『噚』，好驚不停兜圈，又不想太精簡表達不到重點，事先度定稿又不符合演唱會主題，正費煞思量怎樣拿捏。」

他預告將自己生活中的丈夫、父親和歌手角色，利用歌曲串連成故事呈現出來。至於演唱會嘉賓方面，由於2名女兒分別是6歲和接近2歲，年紀太小只懂唱兒歌，暫時未適合上台表演，無緣父女檔演出。至於會不會再為家庭添新成員，Jason與太太有共識不再追，除非有意外就另計。另外，Jason盼望明年進軍日本市場，如有機會下一步嘗試挑戰唱日文歌。

Jason自知外界焦點有時不在他身上，亦不擔心被拿作與新人比較。他覺得頒獎禮的獎項並非自己控制，只求盡力去做到最好，回饋樂迷。Jason安慰自己說2024年是留力，但已向唱片公司承諾，2025年要向「叱咤男歌手」金獎目標進發，他說：「我不會說自己不恨攞獎，因為得獎是對公司和幕後團隊的鼓勵。去年推出的專輯《in Rhythm》獲叱咤樂壇至尊唱片大獎也不錯，總之，我不會刻意去計算要得到幾多個獎，最緊要做好音樂送給粉絲。」

（即時娛樂）