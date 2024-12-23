《破‧地獄》慶功宴 許冠文半醉受訪 黃子華盼電影上映到清明 (22:19)

電影《破‧地獄》的「破‧紀錄千人慶功宴」許冠文與黃子華行紅地氈好有氣勢。（劉永銳攝/明報製圖）

電影《破‧地獄》票房已破1億4千萬，膺史上香港華語電影最高票房第1位。今晚（23日）有份主演的許冠文﹑黃子華﹑朱栢康﹑衛詩雅﹑周家怡﹑導演陳茂賢及老闆楊受成等，出席「破‧紀錄千人慶功宴」。

許冠文笑指喝了2杯紅酒，他帶醉受訪，忙演出舞台劇的子華表示，希望票房繼續升：「𠵱家係值得慶祝下嘅時間。（有指長版本過年上映？）係呀﹗好癲，唔係新年，係農曆新年搞破地獄。」許冠文亦表示沒有問題：「好睇咪得囉﹗」

黃子華續說：「之前未上映，我都覺得賀歲得唔得呀？但呢套戲大家接受程度，係部戲主題不單止百無禁忌﹑係每一日都係最好嘅一日，冇所謂賀歲，希望做到清明。（同其他賀歲片爭？）做咗另一個Level嘅笑片。」許冠文則說：「啲觀眾覺得好睇感人就得，未必一定柴娃娃。」

2人希望再合作拍喜劇，許說：「同觀眾有交代，幽默感喜劇，但唔係以前嗰種，觀眾唔需要咁瘋狂，要Make sense有意思，唔使一分鐘笑一次，一分鐘喊一次都得，只要故事掂及夠料。《破‧地獄》對創作組嘅人好大啟示，重新諗過所有嘢，我哋要新嘢，未必要以前咁嘅嘢，度掂佢，唔介意笑，但未必瘋狂咁笑，要有意思嘅，觀眾𠵱家太聰明。」

子華表示：「部戲成功，因為真係直視我哋好多人有嘅『地獄』，每個人都有高山低谷，我哋搞喜劇，面對高山低谷嚟做，引起大家共鳴，部戲畀我哋教訓好好，關顧番我哋感受，快樂唔快樂﹑高山低谷。」

許冠文盼2025年香港人本身可以「破地獄」，可以重新再來；電影在內地﹑台灣及馬來西亞都有不俗票房，子華說：「同埋咁嘅主題，滿足感雙倍。（想邊度上映？）最好非洲人都可以投入。」

（即時娛樂）