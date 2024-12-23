羅啟豪捐近百件衣物義賣 粉絲以癲價爭奪「汗衣」 (20:51)

羅啟豪的歌迷會「豪吧」在赤柱美利樓舉辦《羅啟豪冬日約會迷你市集》，啟豪到市集為粉絲打氣，他更親自主持攤位遊戲，大家玩得好投入。他參觀美食攤位時最興奮，燃起強烈食慾，笑說：「我向來喜歡甜品，小時候吃自助餐，我的食量很大，家人常會取笑我，拿五碟食物，起碼有三碟是甜食！讀大學時，平面設計有一個課程是字體學，其中一個project要用食物砌出一個字體，我選了『F』字，結果弄了出來，由粗體變成超粗體，可見我是多麼的愛吃！」

他自爆入行前體重高峰逾160磅，但他捐出義賣的二手衫褲尺碼偏細，啟豪解釋說：「以前我比較瘦削，那時候也流行窄身衣服，甚至小時候的我本來也是瘦瘦的。說起來有點搞笑，我有一個堂妹，她是胖胖的，所有親友都覺得她很可愛，可能有少少妒忌心態，我暗地誓要比她更胖，加上我很愛吃，不費吹灰之力便完成任務。入行後當然要比較注重身形了。」他最近積極健身，務求以最佳狀態出席頒獎禮。

羅啟豪捐出接近一百件衣物義賣，有紀念價值的衣服會選作慈善拍賣，其中一件軍綠色T恤，便成為大家爭奪的焦點。他說：「這件衣服看似平平無奇，特別之處在於，去年我穿上這件衣服在維港跟黃色巨型橡皮鴨合照，平時我的po只有幾百個like，但這個po竟然有超過一萬個like，令我非常驚喜！」他笑言這件是名副其實的「汗衣」，因拍照當日天氣炎熱，粉絲以超過衣服原價幾十倍的「癲價」爭奪。他稱不想粉絲花費太多金錢，但二手衫拍賣籌得善款會捐服務癌症兒童及其家人的「生命小戰士會」，做善事自然值得鼓勵。

（即時娛樂）