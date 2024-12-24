「焚城隊友」殺入紅館 跟劉德華團聚過冬 Dee遭踢出冬至飯局 (12:40)

Dee自爆當家人得知他有門票看劉德華演唱會後，馬上將他踢出冬至飯局，因知道他是華仔忠粉，而且一票難求。（大會提供）

電影《焚城》自上畫至今快2個月，票房破4千多萬，成績斐然。戲中一眾演員仍不停接力謝票，答謝觀眾支持。日前「焚城隊友」殺入紅館，與戲中飾演環保專家范偉立的劉德華「團聚」，台上台下歡度冬至。

連月來忙為《今天...is the day》巡唱的華仔，雖然未能分身與《焚城》隊友宣傳，但冬至當晚在導演潘耀明率領下，與王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、梁仲恆（阿炳）、林家熙（Locker）、黃愷𠎀、許恩怡等現身紅館，為華仔打氣之餘，更特意花心思有備而來。他們在台下高舉「焚城一世隊友撐你」燈牌，給台上華仔帶來驚喜。

眼見久違了的一班《焚城》隊友捧埸，華仔感謝說：「所有兄弟你們好嗎？多謝你們這段時間，在我開演唱會期間，一直努力為電影四出謝票宣傳，為電影撐出佳績。」他還呼籲在場fans、觀眾今個聖誕、新年入戲院看《焚城》。華仔更與他們互動搞氣氛，連忙問大家「最愛是誰？有多愛？愛多久？」這班好兄弟高聲呼應：「最愛劉德華！愛你一萬年！」非常投入配合，現場氣氛高漲。

Dee自爆當家人得知他有門票看劉德華演唱會後，馬上將他踢出冬至飯局，因知道他是華仔忠粉，而且一票難求，所以今年過冬，「焚城隊友」也齊整在紅館與華仔歡度。而看完演唱會後，Locker鬼馬說：「我不但感覺劉生歸隊，自己也好像跟他在台上演出一樣，我跟劉生有眼神接觸。」阿炳即搭嘴：「我與劉生打了勾勾，說我願意，我直情成為他的女人啦！」

（即時娛樂）