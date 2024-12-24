黃智雯化身伴遊 彌補馬國粉絲遺憾 回味旺角「掃街」歲月 (14:51)

難得落區「掃街」，亦勾起Mandy中學時跟同學放學後，無憂無慮在街篤魚蛋、食燒賣、影貼紙相的畫面。（大會提供）

一直夢想自主拍攝節目黃智雯（Mandy）最近圓夢，宣布在YouTube頻道推出半真人Show節目，早前她為節目在網上籌集有關夢想及勇氣等故事；繼早前播出「前傳」為Fans Leader慶祝生日，實踐對方夢想後，昨日播出第一集，主題是「遺憾故事」，而Mandy為彌補主角—來自馬來西亞「阿恩」的遺憾，專誠帶對方落區「掃街」、影貼紙相、夾公仔，引來不少街坊圍觀，亦勾起Mandy青蔥歲月回憶。

成為Mandy節目主角的「阿恩」，是來自馬來西亞的Mandy粉絲，她在快樂大家庭成長，與姨姨關係特別親密，阿恩有個心願，是自掏腰包帶姨姨旅行吃喝玩樂，一直以來阿恩努力儲錢，可是年初她收到姨姨患癌消息，阿恩從沒想過一直儲蓄的旅費，如今竟然變成姨姨醫藥費，最惋惜是幾個月後再見姨姨，已經是最後一次見面，之後姨姨就離開了。

阿恩遺憾未能帶姨姨旅行吃喝玩樂，Mandy在節目中，邀請對方來港旅行，Mandy帶阿恩遊覽香港，並落區體驗本地小食文化、街頭夾公仔、影貼紙相等，Mandy表示：「今集最令我動容係，原本阿恩將內心嘅悲傷情緒一直壓抑，直到拍攝尾段，佢終於打開內心深處情緒盒子，同我分享咗好多佢跟姨姨嘅生活點滴。雖然短短嘅行程，我未必能夠為佢彌補啲乜，但我希望能為佢嘅心靈帶來一點安慰同力量。」

難得落區「掃街」，亦勾起Mandy中學時跟同學放學後，無憂無慮在街篤魚蛋、食燒賣、影貼紙相的畫面，她說：「已經好多年未試過『掃街』，有種好親切嘅感覺，就是中學時嘅回憶，嗰時同幾個同學放學著住校服一齊行街，會去旺角中心、花園街篤魚蛋、食燒賣。」

（即時娛樂）