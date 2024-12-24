杜德偉上海站巡唱跟歌迷慶冬至 明年入行40年 盼在港開騷 (15:11)

杜德偉在台卜上勁歌熱舞，台下的妻兒看得興奮又投入。（大會提供）

杜德偉在上海開騷，妻兒都有現身，而Alex還跟好友劉培基（右上圖）吃冬至飯。（大會提供）

杜德偉（Alex）「起來2.0」世界巡迴演唱會上海站，日前（21日）假東方體育中心舉行。作為去年內地巡唱的首站，上海歌迷熱烈反應，令Alex今年再度蒞臨。演唱會更選在冬至舉行，與觀眾共度溫馨佳節，Alex首度公開演唱新歌《黑日》，以充滿誠意的全新編排，帶來一場視聽盛宴，歌迷反應熱烈，全晚氣氛高漲！承著2024巡唱之年的氣勢，Alex盼下年回到主場香港開騷，紀念入行40周年！

相隔1年，Alex團隊再度來訪上海，現場座無虛席，Alex未出場，歡呼聲經已響遍全場，他亦為樂迷送上驚喜，特地將早前剛推出的最新單曲《黑日》，作為第一首表演歌曲，以拿手熱舞炒熱開場氣氛，舞台上設置偌大圓鏡，配合激光投射，視覺效果充滿cyberpunk迷幻感。《Alex又解釋歌名意思，指「黑日」代表太陽當中點點的黑色漩渦，喻意縱有困難，太陽底下依然能活出精彩耀眼。

新歌首唱之後，Alex帶來多首經典情歌，包括新唱的《跟我一輩子》、《改變》等，觀眾主動大合唱，配合熒光棒閃動，場面壯觀。Alex亦獻唱去年上海站未唱的《脫掉》，當前奏一響，全場觀眾即站立起舞，氣氛高漲！Alex笑言，演唱會中段特意詢問觀眾想聽什麼歌時，不少人高喊此曲，他表示：「歌迷嘅熱情畀返一個energy我，表示佢哋真係好鍾意啲歌，呢個係台上台下融為一體感覺，係演唱會裏面最感動嘅地方。」

開騷前，Alex好友，香港時裝大師劉培基專程到場支持，演唱會前還與Alex一家在後台吃冬至飯。Alex在台上特別感謝對方的到來，並向太太Ice致謝，表達深情時一度哽咽。當然亦不少得愛子AJ，開騷前他與父親擊掌擁抱鼓勵。Alex台上感謝上海歌迷熱烈支持，表示「冬大過年」，冬至佳節與觀眾共度正代表自己視粉絲為一家人。

Alex過去一年先後走訪新加坡、成都、台北、杭州等舉行巡唱，回顧2024年，Alex形容精彩亦投入舞台演出，對於來年計劃，Alex希望在香港舉行個人演唱會，他直言：「2025年係我進入演藝圈40周年，係難得機會，我希望明年可以喺香港，我出道嘅地方開演唱會，唔止一場，起碼2場，最好係4場，5場更加好，總之要開演唱會。」

（即時娛樂）