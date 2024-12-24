芬蘭租屋生活｜李帝勳處男下廚出事 車銀優嚇親 郭東延廚藝獲封白種元 (14:43)

韓綜《芬蘭租屋生活》以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述4位韓流演員車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延，在當地體驗芬蘭人的純樸生活。節目開播以來話題不絕，除了車銀優調皮形象惹熱話外，李帝勳亦在最新一集獻出人生首個料理，「驚」喜全場！觀眾可到「黃Viu」收看足本版。

1.車銀優李帝勳市區偷食記

承接上集故事，4位演員分成兩隊，展開各項任務，李帝勳和車銀優需要在沒有導航的情况下，開車前往超市，完成郭東延指定的購物清單。進城的2人表現興奮，看到傳統芬蘭甜點時口水直流，正當李帝勳陷入天人交戰：「就良心來看，我們吃了雪糕又吃刨冰的話⋯⋯」車銀優卻笑言：「試一下味道應該沒關係，不然點一份小的來吃？」結果他們背著另外2位兄弟大快朵頤，場面搞笑。

2.李帝勳處男炒蛋鹽份爆表

為了慰勞在家勞動的李東輝和郭東延，李帝勳和車銀優主動製作午餐，新手廚師李帝勳也展開了人生第一次下廚！在車銀優幫助下，李帝勳成功生火炒蛋，但是他竟然將雞蛋和牛油一同扔進冷鍋，然後在上面大手撒鹽，獨特的做法令車銀優看到眼凸，他還搞笑劃清界線：「作為參考，我沒有參與這道菜！」李東輝笑言：「我打算專注晚餐，我和帝勳哥的合約還有很長（所以不能直言傷害他）。」結果這道炒蛋竟然與番薯撞樣，而且鹹度堪比鹽鍋，令李帝勳感到內疚，他決定製作早餐必備藍莓果醬，最終挽回顏面。

3.男神逐一Solo變演唱會

在沒有網路、沒有手機的情况下，4位大男孩該如何打發時間？「感性擔當」李東輝從韓國帶來卡式帶，令芬蘭小木屋秒變卡拉OK現場！他先演唱了抒情歌《但》，李帝勳和車銀優則獻上《走向我的路》二重唱，令觀眾聽出耳油！

4.郭東延車銀優入廚獲讚

踏入芬蘭生活的第2個晚上，晚餐交由郭東延和車銀優負責。獨居長達14年的郭東延廚藝了得，不但包辦煮飯一職，更親自熬煮白菜大醬湯，獲李東輝封為「芬蘭的白種元：芬種元」；車銀優則炮製母親的拿手菜辣炒豬肉，讓全體成員品嘗到家鄉味道，哥哥們也讚不絕口。

5.李東輝接棒地獄廚神？

在下回預告中，李東輝跟隨老闆李帝勳步伐嘗試炒蛋，但是他竟然加入了白菜和薯片，看起來驚嚇度十足，郭東延更表示：「又變成番薯了！」另外，4人將搬到第二個住處，展開新生活。

（即時娛樂）