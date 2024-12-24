梁釗峰兌現「找數」承諾 揸車接送粉絲兼組團玩Game (15:41)

寰亞歌手梁釗峰的歌迷會「峰心學院」，今年8月為釗峰舉辦生日會，他送出3份神秘大獎回禮，其中2份分別是親自揸車接送，以及送出兼私約玩他最愛的Board game。早前終於約齊人，釗峰一次過「找數」。

當日先開車接送幸運粉絲，再到Party Room會合Board game得獎者，與20位被抽中的幸運「峰心粉」（粉絲暱稱）玩Board game，過程開心又刺激，釗峰更獲封「找數真漢子」！

「找數」第一站，釗峰先開車到旺角接得獎粉絲MinMin，2人都興奮又緊張。路途中MinMin跟釗峰分享很多日常事和心底話，她表示由2010年C AllStar加入樂壇開始，就喜歡4子，由Busking至大大小小的活動，都會出席支持，並強調最喜愛釗峰。釗峰感激說：「知道你逢騷必到，你嘅存在感好大，我認得你。」他追問對方為何喜歡C AllStar？MinMin說：「因為唱歌好聽（釗峰：假嘅）、因為靚仔（釗峰：呢個真嘅），覺得你哋一齊好搞笑、好有化學作用。」

第一次開車接送粉絲的釗峰坦言，起初有些緊張，但很開心有機會了解對方更多。他透露私下只接載過幾位朋友，當中在車廂逗留得最久的，是好兄弟馮允謙（Jay Fung）。他笑說：「約完打波後，我哋會喺車度傾好多嘢，傾下心事、音樂，互相畀Demo大家聽，再鼓勵下大家。」釗峰享受駕駛樂，車速不快、對車款亦不講究，最愛開車讓腦袋放鬆。他說：「如果音樂可以調到我嗰日嘅心情就Very Good，（創作關於「車」的歌曲？）我有興趣，好好諗吓！」

「找數」第二站來到Party room，20位「峰心粉」一早到達場地，等待釗峰和MinMin到場。遊戲開始前，釗峰先講解Board game玩法，更笑言這個遊戲需要一名精算師。遊戲正式開始，自稱「認真魔人」的釗峰，瞬間進入認真Mode，與歌迷鬥智鬥力，過程緊張刺激，而勝出的「峰心粉」剛巧是真正精算師，與釗峰的「預言」不謀而合！

釗峰說：「佢哋好投入，勝出者仲勁，我之前話『有個精算師喺度』，原來佢真實身分，真係一個精算師，我下次會贏佢㗎，睇住嚟啦！」他表示抽中Board game的「峰心粉」幾天後便會舉家移民外國，慶幸能趕及「找數」成功邀約大家一齊玩，更希望對方下次回港時有機會再聚。

籌辦今次「找數」活動，釗峰可感到壓力？他說：「梗係冇啦，我最鍾意就係玩！我好享受與歌迷玩集體遊戲、互相交流，亦可以喺佢哋身上學習。有時會覺得同佢哋距離好遠，佢哋嚟睇我表演，我都好想睇佢哋表演嘅機會，有幾個玩得特別出色仲贏咗我，希望將來再搞多啲活動，放馬過嚟！」

（即時娛樂）