異空感應｜丁樂鍶再闖「癲」峰 喊到失控 楊證樺讚阮浩棕弗爆 (16:05)

無綫劇《異空感應》本周播出結局篇，昨晚（23日）一集劇情有新進展，Duncan（阮浩棕飾）一集之間由最大嫌疑人、搖身一變成緝兇者！Dr.Fong（陳家樂飾）及黎Sir（翟威廉飾）發現之前發生的「墮樓倫理慘劇」、「SM虐殺警察」及「公廁無頭屍」等案件，事件中的死者，均曾加害過同一所精神病院中的不同病患，該批病患還不約而同認識Duncan；經再三調查，黎Sir等人開始懷疑Duncan無辜，並將矛頭指向脾氣暴躁的院友阿泰（楊證樺飾）；另邊廂，為力證自己清白的Duncan，決定以身作餌引出幕後真兇，卻於見到真兇後，身受重傷兼身陷火海，令劇情更添懸疑。

由於劇情開出Duncan並非真兇，網民大失預算兼呻劇情難估又燒腦。承接上周走勢，Duncan阮浩棕本周初段狀態大勇，不過除了阮浩棕，昨晚新加入的楊證樺，及早前已憑「癡情狂」Candy角色大受關注的丁樂鍶（丁丁）。

先說楊證樺（阿Man），今次飾演的阿泰雖然只有一集左右時間，不過由於是疑似關鍵人物，為了令角色更具記憶點，阿Man為角色設計不少小動作，除會不斷大力索氣、還會不自覺縮頸、抽搐、大力眨眼，說話時不自覺歪嘴。

為了保持統一性，阿Man無論逃難、發惡或驚恐時，都會重覆這些小動作，但卻未有影響說話清晰度。演戲經驗豐富的阿Man大讚好玩：「今次角色都幾難嘅，又有啲複雜內心嘢，好多謝監製Amy姐（王心慰）畀咗好大自由度我去加啲小動作。」阿Man又指拍攝過程愉快，在劇中與Duncan大打出手的他，大讚這位後輩好弗：「拍攝過程好愉快、好smooth，阮浩棕啲動作戲好手到拿來，好弗！」

至於因《異空感應》表現出色，獲封「趙希洛2.0」的丁丁，昨晚一集數度癲出新高度。為了引出真兇，Duncan假裝要與Candy結婚，還在Candy滿心歡喜試婚紗之際表示結婚之說純屬「亂噏」，令Candy大受刺激，大聲哭喊要找Duncan之餘，還衝動地即場脫掉婚紗露出內裏的全黑馬甲。該幕丁丁將暴走情緒演繹得相當徹底，不但目露凶光，聲線亦刺耳。

當Candy聽到Duncan要和自己結婚時，她先是露出難以置信的表情，緊接再猶如被催眠般進入狂喜狀態，並發出相當詭異的乾笑聲，相當好戲！之後因大受刺激被送回精神病院的Candy，與Dr.Fong對話時完全變了另一個狀態、既空洞又充滿怨恨，加上滴到落下巴的眼淚，我見猶憐。

對於網民欣賞及支持，丁丁大表感恩，並分享了一些不為人知的幕後拍攝花絮，並坦言飾演Candy難以抽離，又指拍攝精神病院落淚戲時，一度喊到失控：「我喊咗好耐好耐，就算鏡頭唔係影住我，我都依然係咁喊。」

（即時娛樂）