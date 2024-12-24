DPR IAN再臨香港開騷 分享獨立藝術創作心路 籲保持初心 (16:31)

韓國獨立音樂及影像創作廠牌DPR的《The Dream Reborn World Tour 2024》在西九舉行，寒風之下，無減歌迷熱情，整個竹翠公園戶外場地迫滿吶喊歌迷，不少DREAMers（粉絲暱稱）為霸頭位最佳位置，早上10點已入場等侯，一直等到晚上7點開騷見偶像，非常有心。

演唱會由DPR ARTIC打頭炮，繼而DPR CREAM出場，DPR IAN最後出場，DPR ARTIC及 DPR CREAM都表示，很少在戶外場地演出，覺得非常舒服，DPR CREAM更說自己非常喜歡香港，一定會再來。

在Talking位時，DPR IAN跟歌迷分享這2年心路歷程，他說：「時間過得飛快，我們到世界各地不停巡演，有時有種醒來不知身在何處的感覺，你們有沒有這種感覺？我很懷念舞台上每一刻寶貴時光，我總是想要取得一些成就，並且總是必須為下一步做好準備，但你知道我工作太忙，感覺上我很多事都忘記了，很多時候當我試著回想起來，我甚至答不上來，我只是記得自己不停努力工作及飛行。你們記得我嗎？我當然也記得你們，那些標誌著你們得回憶，甚至在夢中也會出現。」然後他用廣東話說：「我愛你？愛你！哈哈！這代表著你們！」

他又分享作為獨立藝術創作者心路歷路：「我最近發覺，我們不能把時間視為理所當然，我需要放慢一點速度，深呼吸....如果有人想成為獨立藝術家，無論你是喜歡唱歌﹑跳舞﹑畫畫，去做你喜歡的事，我領悟到你要學會為自己說話，當開始時，一切是非常單純及簡單 ，因為you have nothing to lose that much，你為愛而出發，但長時間下來，你一定要保持你的初心，你身邊可能會有太多東西，太多聲音，讓你的初心搖動。我可以肯定告訴你，你一定要堅強、獨立，一定要對自己誠實，你的藝術不一定要完美，你會找到合適的人群，你會找到愛你本來面目的人。有時候如果你在一個一萬人的房間內，只有100個人在聽你說話，你不如去一個只有100個人的房間，但裏面有99人聽你說話，為什麼是99？因為總有一個人在睡覺。我只是想說 ，人要成功，要相信自己，永不改變，你與眾不同是完全沒問題的。」

今次DPR IAN亦有把新歌《I Am Nobody》帶到香港，這首歌是在他今年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演，歌曲探討身分和自我認知主題，反映了DPR IAN對自身認同的掙扎。

演唱會完結時，他跟歌迷說：我會想念你們，我一定會回來，會做更大的音樂會，但大家在等侯的時間，也得好好照顧自己，你不必天天堅強，我們總是人，但你得強壯保護自己，等待我回來。」並且與DPR CREAM及DPR ARTIC走下台，為歌迷簽專輯，一度引起哄動。

（即時娛樂）