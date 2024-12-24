《破•地獄》慶功｜楊受成大手筆送金牌予導演及演員 名表靚酒贈許冠文黃子華 (19:05)

由陳茂賢執導，許冠文（Michael）、黃子華、衛詩雅、朱栢康和周家怡等演出的電影《破•地獄》，港澳票房已破1億4500萬，膺史上香港華語電影最高票房首位，以及破了11項最高票房及人次紀錄。

昨晚（23日），老闆楊受成聯同導演和眾演員出席「破•紀錄千人慶功宴」，與1000位被抽中觀眾齊慶祝電影佳績。席上舞龍、舞獅助興，眾演員隨舞龍進場，與觀眾近距離接觸，場面熱鬧。

楊受成在台上表示，電影成績非常理想，內地票房已1億3500萬。感謝靈魂人物導演陳茂賢，以及許冠文和黃子華，大讚2人無得頂，他說：「演出優秀、動人、驚喜，該片沒他們沒那麼好成績，如果找兩個片酬平過他們的演員，相信票房成績十分一也沒有。」楊受成大讚衛詩雅表現出色，聽到她早前奪亞太影后時表示，已等了16年，他也感動到眼濕濕，在台上的衛詩雅也忍不住眼濕濕。

楊受成為答謝《破•地獄》團隊，送上16面金牌給導演和眾演員，更額外準備了兩份珍藏，包括限量版名表及一支有錢也買不到的紅酒，分別送給許冠文和黃子華，子華透露何以能獲贈這支名酒，「我話一生人也沒機會飲這支紅酒，就算請我都不敢飲，除非電影成績好。老闆說歸本賺100元就請我飲，還說等我將來生女就開來慶祝，所以今（昨）晚徵求現場可有女士肯跟我生女。」楊受成笑言只要子華願意，排隊到筲箕灣。許冠文笑指不敢戴名表，害怕被斬手，子華聞言笑謂：「我今（昨）晚搭的士回家時會喝光這支酒，大家不用來我家謀這支酒。」

楊受成和陳茂賢一起受訪，說到許冠文、黃子華和陳茂賢計劃3年內再合作，問楊受成是否願意投資，他說：「當然願意投資，不讓我投資會反面，好嚴重。」說到黃子華希望《破•地獄》上映至清明節，楊受成笑言希望做到明年聖誕節，不敢講票房會否衝破2億大關，但有信心達1億5千萬，他說：「內地票房也不錯，北方因習俗不同，票房本來不太好，但口碑這幾天票房轉好，英國、新西蘭、澳洲、馬來西亞等也傳來佳績，少見一部華語片可在各地贏得第一。」

（即時娛樂）