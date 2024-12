男團MIRROR演唱會墜屏事故前年7月發生,至今逾兩年,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)在醫院積極接受治療。阿Mo繼5天前在社交平台發文後,今天(24日)平安夜他在Ig上載舊片段,短片所見當時阿Mo和女友蘇芷晴(So Ching)夾手夾腳佈置聖誕樹,阿Mo還用相機影低女友佈置聖誕樹照片,畫面溫馨。

阿Mo以英文留言:"my only wish for every Christmas-with @soching_nat(蘇芷晴)",謝安琪在Ig留言為阿Mo及So Ching打氣:"Dear So Ching Momo,Merry Christmas,May all your wishes and dreams come true!"不少網民也留言為阿Mo打氣。

