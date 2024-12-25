姜皓文新戲演電影狂迷 伙廖子妤重現《食神》經典橋段 (13:46)

電影《曾經擁有》海報以滿載懷舊氛圍的場景呈現，兩張破舊的舊式電影院座椅，背後有堆積如山的港產片光碟，牆上貼滿香港電影的海報及劇照，展現了一位典型港產片迷的私人空間。（大會提供）

姜皓文在電影《曾經擁有》中總是出現在任何與港產片有關的場合，他熟悉製作、消息靈通，但其真實身分與目的成謎。（大會提供）

姜皓文（黑仔）、廖子妤（Fish）、陳靜、徐浩昌（肥腸）及周國賢，主演的電影《曾經擁有》將於明年1月11日上映。姜皓文在戲中是一名香港電影狂迷，故事透過他揭示港產片情懷。電影預告片中，他與廖子妤更重現周星馳與莫文蔚《食神》經典一幕。

電影《曾經擁有》講述一個鮮為人知的電影狂迷故事，主角吳少金（姜皓文飾）總是出現在任何與港產片有關的場合，他熟悉製作、消息靈通，但其真實身分與目的成謎。電視台編輯細薑（廖子妤飾）懷疑吳少金是專門敲詐電影公司的神秘影評人，決定為節目收視揭露他不為人知的過去。電影借吳少金的故事，編寫一封寫給香港電影的情信。導演徐梓耀表示故事啟發自一名真實的影迷故事：「確實是真有其人，估計香港的電影工作者大多都留意到這個人的存在，因為無論是拍攝現場還是宣傳活動，反正跟港產片有關的地方，就總是能夠看見他的蹤影。為什麼他消息那麼靈通呢? 對港產片狂熱的動機是什麼呢? 後來我把這份好奇變成了題材，但除此之外大部分内容也是虛構的，所以絕對稱不上是真人真事。順帶一提，他借出了很多珍貴道具讓我們拍攝這套電影，例如『食神嗰支旗仔』，劇情裏面提及的絕版碟，也是真有其事。」

預告片中，觀眾可見到吳少金對港產片的狂熱，他在細薑面前滔滔不絕地分析《賭俠》系列電影，甚至還有兩人模仿《食神》中莫文蔚為周星馳擋刀的經典對手戲。廖子妤以爆牙火雞姐造型亮相，形神俱似，成為片中亮點。而預告片亦暗示吳少金一角癡迷背後，似乎隱藏着一段複雜而動人的過去。

電影海報則以滿載懷舊氛圍的場景呈現，兩張破舊的舊式電影院座椅，背後有堆積如山的港產片光碟，牆上貼滿香港電影的海報及劇照，展現了一位典型港產片迷的私人空間，這一細膩設計不僅道出了主角的癡迷，也令觀眾感受到濃厚的港片情懷。

（即時娛樂）