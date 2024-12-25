梁業迷上Labubu啟發創作靈感 化身吉祥物拍攝新歌MV (14:35)

男團ERROR隊長梁業（Fatboy）熱愛抽盲盒公仔，更因此推出新歌《MASCOT》，在MV中以一身Mascot打扮示人。「Mascot」有公仔、吉祥物的意思，近期大熱的Labubu便是Mascot，亦是Fatboy近期的至愛。他由此出發，創作出歌曲《MASCOT》。他說：「我呢期比較鍾意Labubu，歌曲就係inspired by佢喇！依家好多人鍾意買公仔，或者身上嘅飾物都會有Mascot，所以今次嘅內容係講有隻Mascot陪伴你，就會好開心。」

《MASCOT》由T-Ma作曲，新鮮出爐金馬影后鍾雪瑩填詞，道出了Fatboy希望傳遞的快樂信息，歌曲風格亦從1990年代的一些經典金曲中取經。Fatboy續說：「我哋ERROR玩開復古嘢，今次就會有少少似Aqua《Barbie Girl》嘅Disco EDM Music多啲，另外亦參照咗我偶像郭富城《Para Para Sakura》嘅少少feel，成首歌有少少似同隻Mascot互動玩嘅感覺。」

不少人喜歡Mascot，Fatboy在《MASCOT》MV中亦為大家帶來驚喜，安排不同大小的Mascot登場。他介紹：「MV除咗我嘅打扮似一隻Mascot之外，我都特登設計咗一隻惡魔Mascot『Arthur』，又名阿花。MV場景仲多咗兩個『293』嘅物體，佢其實係平時啲吹氣公仔，佢嘅movement同193嘅movement係一樣，所以我叫佢做『293』。」

ERROR《黃金聖衣》中的濟典娜成為MV一大驚喜，今次Fatboy同樣邀請到猛人參與！他笑着說：「今次請唔到濟典娜過嚟，但就搵咗阿部濟，又或者叫佢做濟八通，今次佢客串擔演說書人，喺入面串連故事，但其實佢都係值得被欺淩嗰個。濟哥今次嘅造型，係一個破格嘅演出，你知啦，佢成日笑ERROR扮鬼扮馬，今次畀佢扮喇！」

新歌製作以至Fatboy的舞步都有暴走感覺，不依正軌發展，與他平日的舞技截然不同。Fatboy坦言：「今次係偏向得意但未必係最靚最可愛嘅類型，但都希望大家鍾意啦！」

（即時娛樂）