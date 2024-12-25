朱智賢為愛犬離世痛哭 舊愛謝東閔留言鼓勵獲讚好男人 (15:24)

相戀8年的謝東閔與朱智賢上月中宣布分手，朱智賢早前表示與舊愛再見亦是朋友，關係似家人，仍保持聯絡。朱智賢飼養多年的17歲愛犬「Donut」近日離世，她非常傷心，在家攬住愛犬的衣服崩潰痛哭，直言「心碎遍地」、「真係唔OK」。

朱智賢說︰「好多人都話佢依家唔使再受痛苦啦，我知道，但係我都係好想佢返嚟。佢好開心喺天堂跑緊，我知道，但係我都係好想佢喺度。17歲已經好好㗎啦，我知道，但係我真係好掛住佢，我唔要佢離開我。我就是這樣放不下，我還是很執著，很想牠回來… 就連佢嘅藥物我都冇辦法處理到，因為我覺得當所有嘢都唔喺度嘅時候，就證明佢真係已經唔喺度… 我仲未接受到… 晚上我還是會驚醒，怕沒有人照顧牠，每天晚上醒來餵牠喝水、帶牠去廁所、哄牠睡覺，已成為生活一部份。知道大家都很擔心我，我只是需要點時間。給牠買的聖誕衣服還未有機會穿，睡衣也不敢換，是我最後抱着牠穿的睡衣。牠最後晚餐的那盒三文魚還捨不得丟掉，很慶幸離開前我有親自餵牠吃三文魚。本來還想在睡前餵牠吃乳酪。跟牠最後在家相處時，我還是愛意滿滿的抱着牠，這就是我一直堅持親自照顧牠的原因。Mama loves you forever﹗」

謝東閔在朱智賢的帖子下留言，鼓勵她「be strong」，獲網民稱讚是好男人。謝東閔亦在社交平台上載從前與Donut相處時的舊片段，並以「爸爸」自稱。他對Donut說︰「爸爸今年開始唔能夠同你過聖誕節啦，知道你呢一年都好攰，我哋都已經盡咗力照顧你，你去到另一個地方一定要開開心心，記得等埋爸爸，爸爸好快就過嚟同你一齊團聚，多謝你教識咗我乜嘢叫做照顧同埋責任感，係因為你我先學識點樣去照顧人，同埋好多謝你帶畀我好多快樂，又試過陪我一齊返工，同我一齊拍戲，失落嘅時候又陪我一齊，開心嘅時候又陪我一齊，爸爸永遠都唔會忘記你，你要記得開開心心，同埋記得等我，爸爸好快就會過嚟搵你，知唔知道？I Love You﹗」

（即時娛樂）