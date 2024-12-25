ROVER平安夜Busking邀保錡加入 人流太多2站縮短演出 (17:45)

樂隊ROVER的卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）、陳鎮亨（亨仔）及王希晉（希晉），昨晚（24日）平安夜遊走大埔、觀塘、旺角及中環進行接力馬拉松式busking，由下午5時半唱到接近今天凌晨1時。他們在大埔站演出時，亨仔妹妹十冰及ERROR成員吳保錡現身加入。活動吸引大批粉絲圍觀，大埔及旺角兩站更因為聚集人數太多而被迫腰斬。

ROVER昨晚接龍式走訪新界、九龍及香港busking，亨仔與妹妹十冰下午5時半在大埔火車站行人隧道率先開始，ERROR成員保錡在1小時後加入，與亨仔合唱了《跑吧，小丑 》及陳奕迅的《葡萄成熟時》，保錡之後再獨唱《祝君好》。兩人的歌聲吸引大批粉絲、保錡的大埔區跑友及途人圍觀，最後考慮到安全問題，保錡由3首獨唱減至只唱1首。首次與保錡busking的亨仔，演出時約保錡跑步。他說︰「師兄，幾時帶我跑步？下個禮拜跟你跑。」不過，當保錡說隨時歡迎，眾跑友及粉絲追問「係咪先」後，亨仔立即耍太極︰「再講！再講！我驚我跑唔郁。」

晚上7時半，亨仔轉到觀塘海濱公園會合希晉，在粉絲的燈海下唱近1小時後，再轉場到第3站旺角，ROVER全員唱出新歌《陪我一路漫遊》及出道作《秒速8公里》。新接力的Jason獨唱了《Miss Call》、右眼剛做了小手術的Kim也獨唱了《關於我愛你》。ROVER最後於晚上11時50分趕到中環9號碼頭，與粉絲倒數迎聖誕。

ROVER表示馬拉松接力唱是一個難忘經驗，希晉說：「很多謝大家的熱情，雖然我們準備了50首歌，但唱不完，約定大家下次再唱。」Jason表示：「很多謝歌迷跟足4站，又為我們準備暖包、零食，很暖心，是我在香港的最難忘聖誕。」剛做完右眼小手術的Kim說：「眼瘡遲遲未好，所以早兩日找醫生處理，醫生說盡量避免去人多地方，但今年是ROVER第一個與歌迷過的聖誕，我很想出席，見到大家好開心。」

（即時娛樂）