劉德華連續兩晚於安歌環節上演唱聖誕歌《We Wish You a Merry Christmas》。(大會提供片段截圖)

next

劉德華正在紅館舉行《今天...is the Day巡迴演唱會香港站》,連日來獲梁家仁、呂良偉、陶大宇、姜皓文、林家熙(Locker)和女友丘彥筒(Marf)、胡子彤、魯庭暉、梁競徽(唯唯)、張頴康及范振鋒等捧場。適逢聖誕佳節,他連續兩晚於安歌環節上演唱聖誕歌《We Wish You a Merry Christmas》;演唱會中大受歡迎的大頭仔ANDY亦變身成聖誕老人,在劉德華的安排下於紅館外出現,與一眾粉絲合照。

昨晚(25日)的第7場演唱會上,陶大宇聽到劉德華唱出其「飲歌」《倒轉地球》時,忍不住跟着拍子與台上的劉德華「合唱」。當劉德華獻唱《獨自去偷歡》時,他更模仿對方的招牌動作,邊唱邊跳。

台灣歌手謝金燕昨天生日,專誠來港捧場支持劉德華。呂良偉二度捧場,他說這是和太太今年聖誕的最佳節目。76歲梁家仁與劉德華相識多年,前晚和家人一同捧場。他表示10多年沒看演唱會,這晚一次過補數。他在台下不時跟住唱,又站起來揮動熒光棒,十分精靈。

(即時娛樂)