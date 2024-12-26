歐陽震華現身《聲生不息》 自爆拍劇受女拍檔歡迎原因 (17:58)

薛凱琪與李宇春合唱《我和春天有個約會》及《你你你為了愛情》。（TVB提供）

無綫《聲生不息‧大灣區季》逢周六晚播出，常駐歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭，第3集的飛行嘉賓有吳若希及內地歌手黃雅莉。該集的競演主題是「你印象最深刻的香港電視劇OST」，因此請來曾主演無數經典無綫劇的歐陽震華擔任特別嘉賓，還特別安排了黎耀祥、陳豪、馬國明、吳啟華、滕麗名、薛家燕、蕭正楠、馬蹄露、胡楓、韓馬利、謝雪心、陳自瑤、陳山聰、林夏薇、陳煒、袁偉豪、譚俊彥、陳展鵬、高海寧、羅樂林及劉丹等拍攝片頭。

今集繼續以競賽PK形式進行，獻唱曲目有容祖兒、衛蘭《大時代》/《容易受傷的女人》；回春丹《鹿鼎記》/《叱咤紅人》；薛凱琪、李宇春《我和春天有個約會》/《你你你為了愛情》；陳小春、吳若希《使徒行者》/《越難越愛》；容祖兒、周筆暢、黃雅莉《飛虎之雷霆極戰》/《呼吸有害》，以及古巨基、黃子弘凡、李昊《巾幗梟雄之義海豪情》/《義海豪情》。勝出隊伍將率領全場大合唱《上海灘》/《上海灘》。

打頭陣出場的歐陽震華雖已年過60，依然保養得宜，皮膚滑溜！向來走搞笑路線的他一開場即以港普說：「很多年輕人跟我說，他從小看我的戲長大，他的手機裏面有我大量的表情包，還有一些更小的朋友跟我說，他媽媽、他外婆都是看我的戲長大的。」Bobby之後開金口唱出《前程錦繡》，再會合常駐歌手大合唱。獻唱完畢後，大會主持何炅、方力申與歐陽震華聊天，歐陽震華自揭大受靚女拍檔歡迎的真相。他說︰「因為漂亮的女演員如果跟大帥哥拍檔，她的風頭就會被搶，所以漂亮的女演員通常都找我。女演員放心，最放心就是女演員另一半。」

今集6首競賽歌曲各有花款，有回春丹重新編曲的《鹿鼎記》OST《叱咤紅人》，古巨基率領黃子弘凡及李昊活潑兼霸氣獻唱《義海豪情》，吳若希首度與人合唱經典歌曲《越難越愛》，薛凱琪與李宇春獻唱《你你你為了愛情》。容祖兒與衛蘭獻唱《容易受傷的女人》後說「衛蘭是我第二個最喜歡的聲音」、「我會愛你愛到發晒癲」，令衛蘭受寵若驚。

（即時娛樂）