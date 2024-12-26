鄭伊健罕談情史 因奪麵雙琪事件陷低谷 靠時間克服質疑 (21:35)

鄭伊健回想當年曾因處理感情不當而陷入事業低谷，經歷了一段不被人明白的日子。（鍾偉茵攝）

鄭伊健、陳卓賢（Ian）因合作《久別重逢》而相遇，覺得彼此有一種對照人生的共鳴，也經歷過不被外界明白的日子。伊健在電影中飾演一名正面對創作瓶頸位的音樂人，現實中已入行38年的他坦言即使別人有時候覺得他停滯不前，他也不覺得陷在瓶頸位置。「同事、粉絲可能對我有要求，有時會覺得我停滯不前，可以再做好些，其實沒人知道什麼是最好，為何你把自己覺得的最好放在我身上？」

伊健覺得其事業發展還不錯，想做演員的夢想已達成，成為歌手是超出預料之外，未來隨遇而安。回想過去，他自言也有不被外人明白的日子，並罕有地重提當年梁詠琪被指介入他與前度邵美琪之間的「奪麵雙琪」事件。「當年感情事上出現了問題，大家反應很大，一輪嘴說這說那。之後，我做什麼都是不對，錯﹗錯﹗錯﹗其實我做了些什麼，只是私人感情問題，就質疑我的工作。我只好不理會，讓事情繼續發酵。」

伊健表示那段日子是其人生低潮，他認為時間可以改變一切，於是靠時間來克服，最重要清楚自己需要什麼，否則會被外界影響而自我質疑。「我利用那段時間回想自己是什麼人、需要什麼，所有事便能解決。我當時也不開心，不是因為外界輿論，而是我自己不開心，不懂得處理某些事。因為處理得不夠好？不會有好，也不會有不好，總之事情發生了，就要接受。我後來沒有什麼沉澱後再出發，我的工作就是唱歌和拍戲，工作時做到最好就可以。」太太蒙嘉慧重返校園學日文，伊健讚太太叻，不理會學到什麼程度，只要學會就可以。

伊健自言多年來一向不多拍電影，這次被《久別重逢》吸引全因其劇本新鮮、台前幕後也很年輕，充滿幹勁和能量。「看見Ian，就想起初入行時的自己，一樣是沉默寡言。Ian真的很靜﹗」

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（即時娛樂）