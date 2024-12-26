《爸爸》票房破1800萬 翁子光：懇請觀眾到大銀幕觀賞 (23:13)

劉青雲主演電影《爸爸》上映中，日前導演翁子光在社交平台說感受，懇請觀眾到大銀幕觀看《爸爸》，希望在觀眾口碑帶動可增加場次 ; 截至昨日（25日）《爸爸》累積票房逾1800萬。

翁子光寫道：「《爸爸》仍在上映，入座率仍是相當不失禮，只是在大片新片林立下，我們的票房從開畫的驚喜到現在有所迴落，喜見港片比起西片成績更佳，也恭喜所有港片﹗希望香港電影愈來愈好，也希望戲院多給《爸爸》排片，我們相信仍有不少觀眾是支持《爸爸》的，再次拜託各位看過而且喜歡的觀眾趕快介紹給朋友去電影院觀看﹗甚至帶家人朋友一起到電影院觀看﹗這電影是我們的心血，懇請大家到大銀幕觀看，莫遲疑。我們是自給自足的小型電影公司，有你們的支持，我們才有資源再拍下一部作品，如果排片再少，恐怕電影很快就要跟大家說再見，仍希望電影細水長流，長映長有，讓大家都能看到我們這部作品《爸爸》。不勝感銘﹗合十﹗」

《爸爸》的主要演員皆受讚賞，包括阮家的貓咪「三花」，牠有很多粉絲，「三花」謝票場更在觀眾要求下一再加場。「三花」是導演翁子光的愛貓，名叫「小花」，牠有豐富演出經驗，曾拍電視、電影與廣告。《爸爸》中有飾演「三花」童年版的貓BB，翁子光也給大家介紹，演小「三花」的演員名字「馮羊羊」，現在已長大成貓了，跟大「三花」一樣咁靚女！

（即時娛樂）