異空感應｜Big Boss嫌疑人何遠東慘死 陳家樂伙陳曉華拍戲嗌危險 (14:41)

TVB劇集《異空感應》今晚（27日）大結局，自Duncan（阮浩棕飾）離世後，可嵐（陳曉華飾）師兄兼好友小寶（何遠東飾）成為Big Boss的最有嫌疑人物，有網民更猜測小寶應是首個單元「強拍個案」中消失了的的士司機的兒子。不過，小寶在昨晚播出的第24集成為新連環殺手的槍下亡魂，令網民的估計落空。

自劇集開播以來，何遠東（東東）一直是搞笑擔當，角色討好，卻在結局出現了戲劇性變化，父親突然破產令他大受打擊，加上可嵐未有將與Dr. Fong（陳家樂飾）拍拖的消息告知，令這對死黨一度鬧僵。口硬心軟的小寶很快便原諒可嵐，並陪伴可嵐尋找失蹤了的Dr. Fong。兩人四出調查期間，小寶成了可嵐替死鬼，可嵐則背上殺人之罪落荒而逃。

出名好戲的東東，連續兩集的表現亮眼。他接受TVB.COM訪問時透露是他主動提議陳曉華叫阿哥，並笑言受監製王心慰（Amy）所託要好好照顧陳曉華。他說：「哥前哥後係我哋現場夾嘅，因為我知道之後要死，咁呢兩個人冰釋前嫌咗，後面場戲先會感動。雖然同陳曉華第一次合作，但好感謝佢好相信我，我就叫佢大膽啲試吓加嘢，好彩Amy姐都收貨，Amy姐交得個角色畀我，佢只係同我講，要好好照顧陳曉華。」東東又笑言自己「死得好」：「成個動作一Take過，我好開心呀，真係自己做嘛！」至於顯靈部分，不少網民想到東東在《降魔的》經典一幕，東東亦有同感，並謂收到劇本後給予自己的功課，是絕對不能哭。

陳家樂飾演的Dr. Fong遭尚未揭示真身的連環兇手扑頭兼跌入急流遇險，雖然現場風高浪急，陳家樂及陳曉華均親身上陣。《東張西望》昨晚播出這場戲的拍攝花絮，原來急流是劇組用數條大水喉炮製出來，直到效果滿意才將陳家樂推出去拍攝。家樂表示：「都幾好玩，最初有啲驚險，因為條威吔扯得緊，唔係好夠力趷個頭出嚟，有少少難度。」他又笑言整個拍攝最不可控的「危險」因素是陳曉華，並因而「飲多咗兩啖水」。

原來不諳水性的陳曉華拍攝時因緊張而不斷按住陳家樂的頭借力，令家樂多了負擔。她接受TVB.COM訪問時說：「我真係好驚，但我跳落水時冇猶豫，因為我知道就算幾驚都要做好。我好驚水，本能反應咁攞我隻手去按家樂個頭，想以佢嚟做支撐；後來武指話咁樣唔夠真實，就叫家樂幫手扯番我落水，因為想拍到啲水浸過頭嘅效果，好彩我同家樂都好信任大家，我哋就順利完成咗場戲。好彩呢場戲有對手，唔係孤軍作戰，我都幾感動，呢場戲真係我人生之最。」

（即時娛樂）