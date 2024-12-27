曾寶儀回應父親「你最多餘」言論 曾志偉稱父女才說狠話 (15:35)

曾寶儀近日以嘉賓身分現身父親曾志偉擔任評審的夜市美食競賽節目《夜市王》，兩父女在節目中頻頻鬥嘴，曾志偉一句「其中唯一的多餘就是她（曾寶儀）來到這個地球」引起網民熱議，認為曾志偉不應該對女兒說出這種話。

曾寶儀事後在社交平台上載父女合照及透露心聲，她說︰「我去當《夜市王》飛行嘉賓那集播出後，好多朋友私訊我，因為我跟我爸唇槍舌戰時，我先說了一句『有些醬料就是多餘』，他就回了一句『最多餘就是你來到這個地球』。有人明白那就是節目效果捧腹大笑，也有朋友心痛我來給我摸摸頭。我在寶藏限定的line群組回覆過一次，現在一併跟大家說：『我現在心裡沒有那個洞，所以這句話我聽了完全沒有感覺，放心﹗』雖然他沒有明說，我現在已經完全不會懷疑他很愛我。或者就像十幾歲時的我寫信給他時的心情一樣，你不用回信，你知道我在這就好。謝謝大家啦！我知道你們真的很愛我！哈哈哈哈哈哈﹗聖誕快樂！（愛我就去看交換禮物啦）」

曾志偉昨天出席高爾夫球會活動時回應事件︰「女兒從我開始拍第一集時就陪伴在旁，有時還身兼翻譯。評審有時候講的太平的話會太悶，要說一些綜藝梗，跟不熟的人這樣講可能就有關係，但跟女兒講狠一點沒關係。」他透露平安夜和曾寶儀吃飯時有聊到這件事，彼此都沒有太在意。曾寶儀與男友愛情長跑多年仍未結婚，曾志偉自言很Free，結婚生仔的計劃都應由年輕人自己決定。他說︰「我們那個年代結婚是為了爸爸媽媽開心，結果結了就離了，現在就是給他們自由選擇。」

（即時娛樂）