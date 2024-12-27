193怕定型想演挑戰性角色 願為觀眾搞笑到60歲 (23:13)

193在《無用的謊言》中飾演的高嘉豪是個不開心的角色，跟現實生活中走搞笑路線的他很不同。（大會提供）

193的形象一向搞笑，他坦言願為觀眾搞笑到60歲，但在演戲上就希望有機會挑戰不同類型的角色。（林祖傑攝）

郭嘉駿（193）在ViuTV劇集《無用的謊言》中飾演的高嘉豪是個不開心的角色，跟現實生活中走搞笑路線的他很不同。原來，高嘉豪是193自薦試鏡爭取回來。「我的演出機會不多，拍劇上可算是『年度性演員』。我真的等了很久，很想拍劇。當日看了這套劇的韓版，就特別想演，加上未演過改編劇，因此決定自薦。最初導演和監製安排了一個比較偶像的角色給我，但我不太想本色演出，想演較有挑戰性的角色。」

高嘉豪在韓版《無用的謊言》中是個40多歲的滄桑大叔，劇組為193設計了滿臉疤痕、其中一隻眼睛失明、經常打架的可憐形象。「我本來還想設計角色跛腳，但發覺行不通，我在劇中有太多打鬥戲，每次見到姜濤就和他打。如我的角色是跛的，怎跟他打？不合邏輯，所以從樣貌去設計。雖然要破壞靚仔形象，但很開心能演突破自己的角色。」他回憶拍攝時的最大挑戰是要戴着半透明的白色隱形眼鏡，因為會長期失焦，只得一隻眼看得清，失去距離感。「記得有一場戲，我要在跑的途中跳半層樓，我跳不到，很怕會受傷，最後由替身幫忙完成。」

除了姜濤，193在劇中還跟邱士縉、駱振偉打，平均兩場戲就有一場要打。「與姜濤拍打戲時，大家也很認真，雖然不是拳拳到肉，但有很多推撞。跟他對打真的累，我們身手不相伯仲，分量又差不多，比健身更累。拍文戲時，看見他那麼認真的樣子，我就覺得好好笑。」

193強調不是想藉「高嘉豪」而轉型，他希望繼續搞笑，帶給大家快樂。「令觀衆、粉絲開心是好事，是在積福﹗香港是個很大壓力的社會，大家上班時可能全日沒笑過，收工後看到我搞笑時笑，這是我60歲時仍想繼續做的事。今次演這個角色，是希望大家看到我有不同面向，不是只會搞笑。」193仍有很多角色想挑戰，如《小丑》中的思覺失調患者角色。

談到當日《無用的謊言》拍至尾聲時，193因交通意外成為全城焦點，他坦言首次開工期間遇上這種情况，一時難以調節心情，幸劇組體諒給時間處理，未影響拍攝進度。

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（即時娛樂）