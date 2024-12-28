異空感應｜終極Big Boss身分揭盅 李頊珩獲封結局MVP (13:56)

TVB劇集《異空感應》昨晚（27日）大結局，終極Big Boss竟然是已經死去的楊醫生（李頊珩，Hanks飾）。楊醫生雖然之前在燒烤場中被燒死，但其實當時死去的是來自未來的楊醫生。「未來楊醫生」來到現時空與「現時空楊醫生」商討「清除垃圾殺人大計」，為了方便「未來楊醫生」在現時空生活，「現時空楊醫生」安排「未來楊醫生」以假身分「任家修」在精神病院中出入，同時亦方便合作。2人後來在殺Duncan（阮浩棕飾）一事上產生分歧，「現時空楊醫生」將「未來楊醫生」殺死後，走火入魔愈殺愈性起，到最後就連清白的夜歸女子亦成為其手下亡魂。

至於穿越時間的竅妙則是第一個單元個案中提及過的舊式大廈天井，任何人只要掉進天井都能穿越時空。除了「未來楊醫生」，楊醫生的殺人狂生父陳正昌（何啟南飾）亦透過天井穿越到了20多年後的今天，並因遇上當時身處該處調查的可嵐（陳曉華飾）動了殺機。最危急關頭，Dr. Fong（陳家樂飾）趕到現場救出可嵐，但幾經轉折遭已暴走了的「現時空楊醫生」殺死。為了再見Dr. Fong一面，可嵐選擇跳天台博一博，結果成功穿越時空並遇上了還在讀書的Dr. Fong。

昨晚一集除了老戲骨何啟南將殺人狂眼神演繹到肉，李頊珩亦施展「多面向演技」，一人分飾「現時空」及「未來」楊醫生，還遊走於瘋癲暴躁及失魂落魄狀態，加上楊醫生追殺可嵐及Dr. Fong時不斷以陰沉又亢奮狀態敲打手上的刀及鎚仔，展現出戲劇導師的水平，獲網民讚是「結局MVP」。Duncan亦有在最後一集出現。為了保護可嵐，與何啟南飾演的陳正昌激戰的Dr. Fong原本失去常性準備將對方狠狠殺死，就在關鍵時刻，Duncan以「顯靈」形式閃現，雖然沒有對白，但善良又真摯地做出「合十」動作，成功令Dr. Fong放下屠刀。淑娟（龔慈恩飾）碌落樓梯的回憶片段，Duncan同樣以沒有對白形式閃現。

監製王心慰表示Big Boss身分其實早已隱藏於第22集的劇情之中，楊醫生被燒死的那一集以「任家修」身分活躍於現時空的「未來楊醫生」，先後閃現在精神病院及BBQ大合照中。

（即時娛樂）