P1X3L 5G開年尾派對 為美食走勻新界離島 處處碰壁 (14:26)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（29日）播出新一集，限定組合P1X3L 5G請來特別嘉賓岑珈其一同舉行年尾派對，大玩遊戲兼大攞禮物。作為東道主，P1X3L 5G在派對前分別要到不同地方購買指定美食來招呼嘉賓。不過，當他們聽見要去的地點包括鴨脷洲、塔門、昂坪及澳門時即叫苦連天。Yoyo連鴨脷洲也未聽過，她一臉疑惑地問：「係咪鵝頸橋啲friend嚟㗎？」Alice亦不知塔門在何方，當她知道差不多要4小時才能到達時嚇到瞪大雙眼。率先被幸運之神放棄的Marco抽中「塔門炸墨魚丸」，相比之下，抽中「鴨脷洲艇仔粉」的Ash覺得自己非常幸運。眾人各自抽好要去的地方後，便拿着製作組提供的100元現金和100元電子支付錢幣出發。

他們的購買過程多災多難，Marco花了差不多4小時去到塔門， 卻發現店舖沒開門。Phoebus一早出發到元朗買湯丸，豈料指定的店舖下午4時才營業。Alice去昂坪買豆腐花，就因為不夠錢搭纜車而要問朋友借錢，而且去到後發現纜車停開。WinWin去大埔買糯米糍，撞正舖頭連休4天。Sica因為豪爽地借了150元給Yoyo，結果自己要厚着面皮地叫老闆請客。抽到去澳門買杏仁餅的George為了不想去澳門而大出古惑。

（即時娛樂）