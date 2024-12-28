勁爆2024｜MIRROR張天賦馮允謙缺席 陳卓賢膺勁爆作曲 (17:14)

《新城勁爆頒獎禮2024)》今天（28日）在會展舉行，大會共頒發67個獎項，過百歌手出席，包括張敬軒（軒仔）、林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Gin Lee（李幸倪）、泳兒、AGA（江海迦）、曾比特、鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、詹天文、林智樂、冼靖峰、周吉佩和羅啟豪、佗B的王君馨等。

ViuTV旗下歌手MIRROR、ERROR、ROVER和COLLAR、寰亞歌手馮允謙，ANSONBEAN和C AllStar，華納MC張天賦、陳蕾和洪嘉豪等則缺席。

勁爆新樂隊/組合金獎由的VIVA奪得，VIVA受訪時表示，宣布獲獎一刻腦裏一片空白，她們感謝公司今年給予很多機會，出歌又做School tour、參與很多演唱，感到好充實，得獎對她們來說是錦上添花，令她們邁進一步，不過壓力也大了，她們會將壓力變成動力。問到如何慶祝？她們說仍未想到，正向公司爭取放幾天假充電，充電後再出發。問之後出席商台叱咤頒獎典禮，衣著會否更性感？她們笑言今天已盡力。

另外，「勁爆作曲」由MIRROR成員陳卓賢憑歌曲《鑿》奪得；「勁爆填詞」由梁栢堅

的《唞》獲得，「勁爆編曲」是Zarahn，以上3位都缺席頒獎禮，至於「勁爆監製」則是JNYBeatz。

（即時娛樂）