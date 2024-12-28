阮浩棕拒靠關係入行 分享擇偶條件 跟何沛珈想法相近 (18:06)

阮浩棕堅拒承認與何沛珈的戀情，但稱2人想法及價值觀接近。（資料圖片）

2013年訓練班入行、現年34歲的阮浩棕，2017年一度離巢為嫲嫲梁舜燕籌備入行60周年晚宴，才公開其「星三代上等孫」身分。4年前重返TVB後，及至去年入行10年才上位。

近日，阮浩棕於劇集《異空感應》演法醫助理Duncan一角而備受讚賞，他接受商台《星光背後》專訪，憶述入行11年由跑龍套捱起辛酸，他感謝胞兄養家付出，才能讓他堅持追演員夢。另外，他又公開談論男校出身的感情史，對於與何沛珈拍劇出愛火花的緋聞，阮浩棕認真說：「拍拖點都對事業有影響，最重要係可以互相理解、體諒，了解下先啦。」

除了梁舜燕是祖母，阮浩棕父親阮惠源亦是劇集監製，二叔及姑母均是演員。談及科大經濟系畢業後，不靠關係入行，阮浩棕坦言因父親下令，要他投考訓練班由低學起。被問及初出道的薪酬，他坦白道：「都係計騷，自己比較幸運，1年後入咗兒童節目《Think Big天地》，一星期4集幾可觀。我好慳錢，唔買車亦冇乜物慾。」

被問能放膽追夢多年，是否沒太大家庭經濟負擔，他語帶哽咽感謝也當過演員的哥哥阮浩鋒，「絕對係（無經濟壓力）！最大幫助係哥哥，我成日覺得對佢有虧欠，因為對屋企供養父母，佢嘅幫助係好大，自己現階段嘅經濟，未係好大能力去support屋企，哥哥做咗好多，慶幸有佢我先可以係呢行走落去。」

阮浩棕2017年曾約滿離巢，他說：「當時爸爸喺內地，年紀開始大，冇理由唔喺爸爸仲未退休嘅時候去見識下世界，人在人情在，如果佢退咗落嚟，會諗係咪有冇機會去睇咁多嘢呢？」

在內地發展數年後，阮浩棕於2020年回巢，阮浩棕指剛巧參與了父親與監製王心慰（Amy姐）的聚會，因而獲得《我家無難事》米剛一角，他說：「Amy姐話角色好啱我，大監製開口，我梗係好快就應承。最初係諗住拍完呢套就走，未知前路係點樣，之後公司再同我傾約，叫我返去做。」阮浩棕指當時選擇留港回巢，除了因為早一年嫲嫲過身，其次，他想多些時間留港，陪伴年長父母，他說：「當時一來疫情，二來更大原因係因為Amy姐嘅邀請，如果唔係佢邀請同用我，基本上唔會有後續嘅事情發生。」

出身演藝世家，被問及為何最初不靠關係入行，阮浩棕坦白道：「初入行一直冇公開自己家族關係，係因為唔想自己做唔住離開呢行嘅話，會連累家人受議論，或者一直一來都畀緊後路自己。」

捱至第10年才攀上男二，他不覺兜遠路及懷才不遇，他說：「以前都會有諗懷才不遇呢件事，但明白世上無係懷才不遇，懷才不遇係因為你自己未ready，你見到你嘅才華只係你潛能，唔係能力。𠵱家望番自己比上一年進步咗，就覺得唔需要諗咁多，繼續去做。」

2年前，阮浩棕因《靈戲逼人》與同劇的2020年港姐五強何沛珈傳緋聞，近日他再在錢嘉樂主持的遊戲節目，間接承認何沛珈女朋友身分，對此他笑稱；「當時只係玩遊戲，順住大家思路去講個答案出嚟啫！最緊要係幫到套劇宣傳啫。」

節目中，他由始至終堅拒承認與何沛珈的戀情，但一說最初何沛珈給他印像，他說：「嘩...咁難答！（港姐五強？靚嗎？）坦白，最初我唔知佢係2020年港姐五強，嗰陣無留意選美，所以唔知。」至於為何能成為「好朋友」，他說：「我哋諗法﹑價值觀好接近，所以有約一齊食飯，佢亦係一個好有天分演員。」

追問阮浩棕選擇伴侶的條件：「最緊要想法一致，可以互相理解體諒，我哋呢行好難令人明白點解我哋咁得閒，或者忙起上嚟會唔見咗人，始終同大部分工種唔同，同埋演員嘅情緒波動好大，如果對方唔了解好難繼續。」

再追問何沛珈是否滿足所有條件，阮浩棕笑稱：「了解下先啦。」最後，他更認真說：「喺呢行，拍拖點都對事業有影響，况且𠵱家我未能夠養妻活兒，自己較傳統，結婚生子對自己是必然之事，但𠵱家會以事業為先。」

（即時娛樂）