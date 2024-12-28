勁爆2024｜張敬軒戥周殷廷開心 聞寰亞華納歌手缺席 盼一團和氣 (19:26)

張敬軒在今天（28日）舉行的勁爆頒獎禮獲3個大獎，包括唱作人金獎，年度歌手及《青春告別式》獲年度歌曲，成為大贏家。軒仔受訪時表示相隔2年再參加頒獎禮：「出席到嘅我都會出席，始終咁多年，每個台嘅情感不同，頭先喺後台攬啤梨（葉文輝）時候，想當年我啱啱落嚟香港時，（節目）聯Fan所咁就20年，與其話聚會及習慣，不如係情意結。」

談到寰亞﹑華納歌手悉數缺席，MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR等亦無影，軒仔則說：「我覺得玩法唔同咗好多年，我都係嗰句，我唔鍾意嘈交，我唔鍾意唔開心，互相為大家着想係好，個行頭又唔係好大，有時邊個幫邊個好難講...作為新人嚟講，肯定有曝光率，有獎項嘅肯定都好，每個台有自己評選機制，有自己嘅口味，每年新城有啲歌手及音樂單位，可能喺其他頒獎禮﹑未必可以適應或入到佢哋評選機制，喺度攞個獎都好，當作鼓勵，我覺得一團和氣啦﹗我有機會同韓國藝人合作，同佢哋唱片公司工作人員傾偈，都覺得世界好大，我哋將個心放大啲，我覺得傳媒﹑歌迷唔放棄我嘅，我都會出席頒獎禮。」

軒仔亦有留意今年樂壇走勢，讚周殷廷靚仔唱得又跳得，替對方開心：「佢守得雲開，佢係一個相當有毅力及有Heart嘅人，我成日都話我哋呢一行天道酬勤，要努力不放棄係致勝關鍵。」

軒仔又嚴選今年他心目中的幾首歌曲：「我有私心，我覺得歌曲視野及品味上，林家謙嘅《普渡眾生》係一流嘅，佢將流行歌某格式帶去另一個層次；另一首Kiri T.嘅《至少做一件離譜的事》，我以為佢會入，呢首係我五強之一；另一首私心嘅（鄧小巧）《神愛世人》，個陣容冇得輸，但可能需要啲時間，我有啲歌好似《春秋》﹑《櫻花樹下》唔算好Hit嘅歌，需要時間令佢變成佳釀，《三生有幸》﹑Jeffrey（魏浚笙）《失約巴黎》有傳唱度，MIRROR更加唔使講，佢哋有好大嘅Fan base。」

軒仔又謂年初攞完叱咤我最喜愛的男歌手，承諾會出專輯：「但人算不如天算，考驗唔係工作，反而係家事上，但冇辦法公開，唔會下下攞出嚟講，但我要習慣呢個Pattern，父母年紀開始大，我係獨子，以前唔覺得膊頭重，因為父母都好惜我，佢哋唔使我擔心，但（佢哋）身體開始走下坡，所以25年該做的會做，接咗合約會做，會抽時間陪佢哋旅行，佢哋剛搬返嚟，希望天下太平。」

（即時娛樂）