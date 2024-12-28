勁爆2024｜林家謙自覺對得住獎項 魏浚笙恨跟張敬軒歌曲上合作 (20:39)

林家謙自覺努力得太過分，入行以來拼勁得最誇張，推出很多作品，所以也對得住獎項。（劉永銳攝）

《新城勁爆頒獎禮2024》所有獎項已塵埃落定，林家謙獲勁爆男歌手金獎及勁爆年度專輯，成績不俗。

他表示今年很開心，但自覺努力得太過分，入行以來拼勁得最誇張，推出很多作品，所以也對得住獎項，但明年想放假休息。問是否因被周啟生指廢青，而要爭口氣？他則說：「史前嘅嘢我唔太記得，我諗唔關事，因為本身今年工作已經計劃好。」

問之後對《普渡眾生》於叱咤奪獎是否有期望？他說：「我覺得入咗5強已超標，我覺得係因為電影，好似黃子華所說超出預期，我覺得首歌都係托呢套電影嘅福，如將來有電影覺得我適合，我都會門常開。」

獨立歌手魏浚笙（Jeffrey）在頒獎禮也斬獲2獎，問到是否投資有回報？他開心說：「對團隊一個肯定，每首歌喺製作上及MV拍攝用盡全力做，多謝大家一直付出及努力。」

談到張敬軒（軒公）讚他的《失約巴黎》傳唱度高，Jeffrey聞言賣口乖說：「佢（軒公）首首我都識，頭先軒公台上唱歌，好似有個演唱會咁，好開心。（他讚你的歌？）多謝軒公。（想不想合作？）梗係想，要睇軒公得唔得閒，佢真係好忙，佢今年都搞咗好多演唱會，上次澳門開騷我親身睇咗。」

問Jeffrey對之後的樂壇頒獎禮是否信心？他表示隨遇而安，會努力做好音樂。他直言因為獨立歌手身分，每一首歌曲製作費用都昂貴，加上市道差，會盡量「慳住做」，但不會令歌曲製作質素變低。

（即時娛樂）