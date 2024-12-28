張智霖爆老婆靚靚日本狂購物 未慰問城城：等佢好好休息 (21:37)

張智霖打頭陣演出，獻唱《歲月如歌》及《祝君好》，再次展現其「Cool魔」魅力。（林蘊兒﹑鍾偉茵澳門直擊）

張智霖（Chilam）今晚（28日）為《澳門戶外表演區預熱音樂會》打頭陣演出，獻唱《歲月如歌》及《祝君好》，再次展現其「Cool魔」魅力。

戶外騷現場非常大風，衣著單薄的Chilam不怕凍，因被現場觀眾熱情融化。剛與太太袁詠儀及兒子魔童飛完日本滑雪度假，他表示旅程愉快，但要應付今晚演出，擔心滑雪可能會受傷，所以沒有落場玩，改為狂浸溫泉，自詡浸到皮膚好滑。

問太太有沒有購物？Chilam笑笑口說：「有，她在二世古行超市都買到好多，又撞到好多圈中朋友在當地滑雪，但沒有撞到謝霆鋒。」

談到Chilam有份演出電影《誤判》，內地播放優先場，已累積票房逾1.69億人民幣，亦是今年香港聖誕檔期電影票房冠軍。Chilam感到鼓舞，因用心拍攝的作品應該要入場支持，希望票房成績再接再厲。他表示早前曾到內地參與謝票活動，香港有需要也隨時幫手。今年除夕夜，打算陪家人一起溫馨倒數，因兒子快將離港去海外讀書，想抽時間多見面。

提到郭富城昨晚（27日）在台北小巨蛋舉行演唱會，其間不慎踏空跌落台，慶幸沒有受傷。Chilam亦緊張關心老友，已第一時間看網上短片，他說：「暫時未傳短信給他，知道好多朋友慰問，我怕會變成打擾，想他好好休息。知道尚有幾場演出，希望之後一切順利，Good Show！」

（即時娛樂）