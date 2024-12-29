阿Mo聖誕前首次坐輪椅離開醫院 李盛林︰佢好開心周圍望 (14:16)

男團MIRROR演唱會墜屏事故前年7月發生，至今近2年半，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）在醫院積極接受治療，情况亦持續好轉。李啟言的父親李盛林牧師接受港台《舊日的足跡》節目訪問時透露兒子最新情况，他表示阿Mo雖然康復得慢，但已有改進，對家人、阿Mo本人及其女友蘇芷晴（So Ching）來說是個很大的鼓勵。

主持車淑梅表示從阿Mo的Ig可見其右手已能在枱上「撥嚟撥去」，李盛林表示阿Mo由今年7月開始接受一個針對脊柱神經創傷的全球創新治療，藉刺激器將其腦電波帶進適當活動的肌肉神經，令阿Mo做出他想做的輕微動作。醫生希望這種治療令阿Mo的神經增加，日後不再需要刺激器輔助。李盛林表示一般人的脊柱神經受創傷後約4個月就會萎縮，但阿Mo脊柱神經至今仍然正常，沒萎縮過，十分神奇。

李盛林表示阿Mo大學時修讀生物醫學工程，當年所學的，今天竟能應用在自己身上。他表示阿Mo首次靠自己的思維郁動時十分高興，至少不再是被動，自己也有份參與。李盛林透露阿Mo沒之前那麼瘦，也比之前結實了，說話清晰，能靠語音跟外界聯絡，什麼都可以吃，仍然喜歡吃辣，但家人會叮囑吃辣時要小心。他又表示阿Mo在聖誕前1、2星期首次坐輪椅外出，到醫院對面的酒店參加聖誕派對。李盛林說︰「他很開心，周圍望，因為他完全沒試過這樣落地，坐輪椅推過。」

李盛林表示So Ching不時到醫院探望，惟聖誕派對當日因工作未能參加。他透露So Ching重拾跳舞老師工作，也有一些廣告及自己的團隊。

（即時娛樂）