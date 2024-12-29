周吉佩唔擔心公開評論食店得罪人：純粹分享個人感受 (15:37)

吉吉旅行期間到食肆打卡，還以個人身分在社交平台發表品評食物水準，他不擔心公開評論食店會得罪人。（林蘊兒﹑鍾偉茵澳門直擊）

張敬軒、周吉佩（吉吉）、姚焯菲、鍾柔美、張馳豪、林智樂及羅啟豪等，昨天（28日）連走兩場，先出席《新城勁爆頒獎典禮2024》，之後再趕往澳門，為《澳門戶外表演區預熱音樂會》演出，同場表演嘉賓還有張智霖、陳展鵬、胡定欣、周柏豪、肥媽、衛蘭、恭碩良及9位《亞洲超星團》畢業生等，吸引逾萬觀眾入場，現場尖叫聲不斷。

由於戶外演出場地空曠，嘉賓們冒寒風上台唱歌，表現專業，落台後影相時凍到口震。張敬軒最後出場，全場觀眾興奮尖叫，氣氛熾熱。音樂會完畢後，多位舞蹈員和工作人員，輪流邀請與軒仔合照留念，他也有求必應，非常親民。

周吉佩出席完《勁爆》再匆匆趕到澳門演出，他獲頒「勁爆十大卓越歌手」，原來對上一次參加新城頒獎禮，已是2008年奪得新人獎。後晚除夕夜，吉吉有工作在身，將參與無綫在大嶼山大佛舉行的倒數活動，太太及子女則留家迎新年。

周吉佩透露一家四口日前返深圳遊玩4日3夜，子女起初誤以為能搭飛機，後來才知返內地，不過一樣玩得開心。他在旅行期間到食肆打卡，還以個人身分在社交平台發表品評食物水準，仿如美食家上身，不擔心公開評論食店會得罪人，他說：「我只是說食物質素有進步空間，純分享個人感受，而且每人口味不同，都有收到網民留言反駁我。」

吉吉再解釋可能自己對食物有要求，連太太都嫌他腌臢。由於喜歡食，他留意衛詩雅的網上頻道飲食節目的短片，更有意仿效對方，負責主持和親自統籌，製作飲食節目在網上播。

（即時娛樂）