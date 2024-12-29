歌迷會辦市集籌近6位數善款 羅啟豪感恩助吸納年輕粉絲 (16:33)

羅啟豪的歌迷會在赤柱美利樓舉辦《羅啟豪冬日約會迷你市集》，活動為期7天，羅啟豪在市集閉幕當日於美利樓入口戶外範圍Busking，以歌聲與大家共度聖誕！羅啟豪表示這次以極具歷史價值的美利樓作舞台，特別在製作上加碼，不但有專業燈光及煙霧機，更動用雪機為部分應節歌曲帶來落雪效果。他在活動上唱出《Lonely Christmas》、《送你一瓣的雪花》、《Underneath the Tree》歌曲。談到最有意義的一首歌時，羅啟豪說︰「應該是蔡健雅的《Beautiful Love》！我好喜歡這首歌，最近重聽格外感動，發現歌詞很配合自己當下心情，特別是『多慶幸我是我，被你疼愛的我』這兩句，完全表達到我對粉絲在過去年半以來為我付出這麼多的感受。今次這個市集，雖然大家說做得好開心，但我知道其實好辛苦！」

羅啟豪稱從歌迷會得知，這次市集的參觀人數及完成整個市集流程的人數遠超預期。他續說︰「大家善心爆棚，不但出高價競投我的二手衫，有粉絲更以5位數字認購由我親手上色的鴨仔，總共籌得善款近6位數，悉數捐贈服務癌症兒童及其家人的『生命小戰士會』，令市集倍添意義！」羅啟豪補充，說這個市集更帶來一個意外收穫，就是令一班年輕人認識自己。他說︰「好多義工都有分享同樣經驗，就是有些年輕人來到市集門口，完全沒有聽過我的名字，話根本『唔知乜水』！但當行完市集之後，他們都說好欣賞我的歌迷這麼用心，以後會多加留意我的音樂。我知道之後真的覺得好感動！」

連續兩年聖誕都有大型活動，羅啟豪稱明年再辦什麼要留待歌迷會計劃︰「這次能搞出一個市集已經相當厲害，所以不敢再期望什麼，我會推出更多好歌以回饋樂迷！」

（即時娛樂）