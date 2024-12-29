《超星團》化身白馬王子澳門演出 丁子朗預告搞「小圈子」 (16:25)

參加無綫選秀節目《亞洲超星團》的黃星綽、黃奕斌、張鎬濂、冼靖峰、余宗遙、區珀豪、文佐匡、丁子朗及江信熹，昨晚（28日）在澳門騷演出，9子化身「白馬王子」，在台上跳唱節目主題歌《Shining》和翻唱《初戀》，各有粉絲高舉燈牌為偶像造勢。

他們見到台下粉絲的熱情反應，即憶起當時比賽情形，丁子朗形容有「翻撻」感覺。

之前節目完結後，部分「超星團」畢業生組男團LOONG 9，後來又分拆成香港成員為主的LOONG 9-V，與內地成員的LOONG 9-S，部分成員重疊出現在兩團，該安排惹來不少疑問。由於兩團成員各自在不同地方﹑有不同發展，要齊人合體演出非常困難。

昨晚，他們其中9人首次以這「期間限定組合」在澳門登場，沒有入團的丁子朗和LOONG 9成員之一冼靖峰代表解釋：「我們這個期間限定配搭，大會原本想用『亞洲星勢力』名稱。可是綵排後，曾志偉覺得用『亞洲超星團』更適合，因為我們都是這節目選出來，這事我與冼靖峰談過才決定。」

丁子朗雖然沒有成為男團成員，但與比賽相隔1年，有信心自覺舞技沒有退步，還預告未來會努力搞「小圈子」，不同成員會互相分拆，小組形式演出，期待日後有機會做大型活動演出變「大圈子」。

（即時娛樂）