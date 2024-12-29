谷德昭欣賞Stanley 感謝姜濤信任：謝謝他令我沒有尷尬 (17:40)

由MIRROR成員姜濤和「大表哥」邱士縉（Stanley）﹑ERROR的郭嘉駿（193）和葛綽瑤合演的《無用的謊言》正在ViuTV播映中，3位男角亮相由谷德昭主持的《爆谷一周》，並分享拍攝感受。

谷德昭今天（29日）在社交平台貼出和3子合照，分享對他們的感覺，先說193，谷導表示193已成《爆谷一周》常任嘉賓，今次他坐在谷導身旁，令谷導有種雙打拍檔感覺，他寫道：「大家對對方的節奏像是有了默契，我發問其他兩位時，他會叠瓦式助攻，偶爾我又會二傳一腳讓他得分，最重要的是他的對答夠好笑，讓我可以開懷大笑，融入他們三位的友情內，樂在其中。」

跟住到大表哥，谷導一向欣賞大表哥，欣賞對方Man爆體魄及磊落氣息：「這次更發現了他的幽默感，原來好好笑，這令他的全副裝備更齊全。當然，萬金難買的是他令阿姜感到安全的親人感，有大表哥在，阿姜放心，那便非常好。」

最後谷導感謝姜濤信任：「阿姜並不諱言自己是個內向、缺乏安全感的人，偏偏這集的內容，很多都圍繞私生活及情愛世界，對於這種題目，阿姜有權起晒弶，答得門面兼沒趣。多謝阿姜相信我的用意非為八卦，純為協助宣傳及搞搞趣味，在大表哥旁邊，他著實相對上打開了自己一起玩，氣氛活潑開心。阿姜怕尷尬其實我也怕尷尬，謝謝他令我沒有尷尬。」

最後谷導表示對3位男角不敢說是提點，但亦分享一些對3人的個人想法：「畢竟已算見過幾次面，好好傾過幾次偈，見證著他們的成長，三位是我的朋友，所以講了些有點像『老叔父』的說話，確是由心的，希望三位及粉絲們不要介意。」

（即時娛樂）